Bandung, VIVA – Acogiendo con satisfacción el final de 2025, banco bjb presenta nuevamente un programa de promoción especial que no sólo ofrece beneficios financieros, sino también una valiosa experiencia de entretenimiento para los clientes. Uno de los programas superiores lanzados es la oportunidad para que los clientes obtengan entradas para el drama musical Rahvayana: Kala Cinta Dijabar, una magnífica actuación que se llevará a cabo en Sabuga ITB, Bandung, el 30 de diciembre de 2025.

A través de este programa, banco bjb invita a pasar las vacaciones de fin de año de una manera diferente, a través de actividades de ahorro o transacciones que también abren oportunidades para disfrutar de experiencias artísticas de calidad.

bank bjb celebra el fin de año invitando a los clientes a ver el drama musical Rahvayana

Este drama musical está interpretado por artistas conocidos, incluidos Sujiwo Tejo, Marcel Siahaan e Isyana Sarasvati, quienes están listos para presentar actuaciones llenas de emoción, música y efectos visuales impresionantes. Rahvayana: Kala Cinta Dijabar adapta la historia clásica del Ramayana desde la perspectiva del amor de Rahwana, con grandes temas sobre el amor, la lucha y la complejidad de los personajes que se presentan de una manera moderna a través de la música, la danza y el teatro.

bank bjb ve en este salón el momento adecuado para presentar promociones basadas en experiencias, en línea con el espíritu de fin de año que es sinónimo de momentos de convivencia. A través de esta promoción, los clientes y posibles clientes tienen la oportunidad de obtener entradas para espectáculos participando en un programa de ahorro o realizando transacciones de acuerdo con la normativa aplicable.

El período del programa de promoción del Drama Musical Rahvayana se extiende del 15 al 29 de diciembre de 2025, siempre que todavía queden plazas de entradas disponibles. Este programa está abierto a clientes nuevos y existentes de banco bjb, como forma de agradecimiento por la confianza que se ha brindado a banco bjb.

Con el fin de brindar valor agregado a los clientes, bank bjb presenta un programa promocional que ofrece la oportunidad de obtener entradas para el Drama Musical Rahvayana a través de varias opciones de categorías. Este programa está diseñado para brindar flexibilidad a los clientes a la hora de elegir una experiencia de visualización de acuerdo con sus preferencias individuales.

Se puede acceder a la oportunidad de obtener este billete a través de una serie de productos de ahorro y programas de planificación financiera ofrecidos por el banco BJB, incluso para el segmento BJB Prioritas. Se preparan varios esquemas de participación para que los clientes puedan ajustar la participación en el programa a sus necesidades y planes financieros.