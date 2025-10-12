Bañistas presencian el accidente de helicóptero contra palmeras en el sur de California







Un helicóptero que sobrevolaba un popular sur de california El sábado en la playa de repente perdió el control y comenzó a girar en espiral en el aire, perdiendo finalmente altitud y estrellándose contra una hilera de palmeras mientras los atónitos bañistas y bañistas observaban.

Múltiples videos publicados en línea muestran al avión girando en el sentido de las agujas del reloj sobre Huntington Beach, luego hundiéndose hacia el borde de la playa, donde queda atrapado entre palmeras y una escalera cerca de la autopista de la costa del Pacífico.

El Departamento de Bomberos de Huntington Beach dijo que cinco personas fueron hospitalizadas, incluidas dos que estaban en el helicóptero y fueron «sacadas de forma segura de los escombros». Otras tres personas en la calle resultaron heridas. Los detalles sobre sus lesiones no estuvieron disponibles de inmediato.

No se reveló ninguna causa. El departamento dijo que el helicóptero estaba asociado con un evento anual de recaudación de fondos «Cars ‘N Copters’ planeado para el domingo.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente