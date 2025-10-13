Banijay y YouTube lanzan un laboratorio de creadores de entretenimiento en Francia

Banijay se ha asociado con YouTube lanzar un Entertainment Creators Lab en Francia para aprovechar la economía de los creadores en rápida expansión con un nuevo canal dedicado, Banijay Creators Studio.

molestado por Banijay jefe de entretenimiento Marco Bassetti en Mipcom donde recibió el premio Vanguard de Variety, la iniciativa cerrará la brecha entre creadores y creativos invitando a la vibrante comunidad de YouTubers de Francia.

Si bien el proyecto innovador comienza en Francia, Banijay pronto se implementará en otros territorios importantes.

«Para nosotros, es una oportunidad para probar, lanzar y tal vez ampliar en el futuro algunas de nuestras IP inactivas, porque tenemos un enorme catálogo inactivo de formatos, o tal vez lanzar un nuevo programa». dijo Bassetti durante una charla informal con Variedad en el escenario del Gran Auditorio de Mipcom.

Concebido como un espacio aislado de investigación y desarrollo creativo, el Entertainment Creators Lab verá a cinco talentos de YouTube, que han publicado al menos dos videos con 100.000 visitas, reinventar algunos de los formatos de entretenimiento icónicos de la compañía para la audiencia nativa digital de la plataforma. Cada uno de estos cinco talentos se beneficia de hasta 50.000 euros para apoyar su desarrollo y la producción de un piloto.

A lo largo del proceso, los creativos y productores de Banijay France brindarán tutoría, apoyo y asesoramiento técnico, junto con el equipo de YouTube con sede en Francia. Una vez finalizados, los pilotos se cargarán en los canales de los respectivos creadores, así como en el nuevo canal de la compañía, Banijay Creators Studio.

Los formatos seleccionados para el laboratorio por Banijay France son: “Minuto para ganarlo ” de Banijay Production Media; “1ère Compagnie” de Endemol France, “Got to Dance” de DMLS TV; “Dilemme” de BProd; y “La tête et les pieds” de ALP.

La directora general de YouTube, Justine Ryst, afirmó: «Esta asociación ilustra las sinergias entre YouTube y productores líderes como Banijay France».

«Nuestra función es dar la bienvenida a todos los creadores y fomentar el diálogo que genere nuevas oportunidades. Al unir la experiencia y aprovechar la comunidad creativa de YouTube, la compañía está abriendo nuevos caminos para el crecimiento compartido: un enfoque audaz, innovador y perfectamente alineado con los hábitos de visualización actuales», continuó Ryst.

La jefa de Banijay France, Alexia Laroche Joubert, dijo: «Estoy orgullosa de que Banijay France sea el primero en participar en esta asociación innovadora con YouTube».

«Gracias a esta innovadora iniciativa, los creadores tendrán la oportunidad de reinventar nuestras marcas emblemáticas para sus propios universos digitales», continuó Laroche Joubert. Añadió que ha “estado buscando una forma concreta y relevante de unir nuestros mundos” durante los últimos años y “a través de esta empresa, podemos hacer precisamente eso”.

«Encarnando nuestro deseo de estar a la vanguardia de la innovación, estamos abriendo nuestras marcas a nuevos territorios de expresión y creación, ofreciendo un ecosistema más abierto y creativo», continuó Laroche Joubert.

Damein Viel, director digital y de innovación de Banijay en Banijay Entertainment, dijo: «Un ADN emprendedor y pionero siempre ha estado en el centro de este negocio, quizás la mayor similitud entre nuestros creativos y los creadores de YouTube».

«Pero a pesar de nuestras actitudes complementarias, reconocimos la necesidad de cerrar la brecha entre nosotros de manera más efectiva para explorar nuevas oportunidades y modelos económicos alternativos para el contenido», añadió Viel.

La noticia llega mientras YouTube celebra su 20 aniversario. con su primera aparición en Mipcom. Hoy temprano, el jefe de YouTube en EMEA, Pedro Pina, participó en una conversación en el escenario con la vicepresidenta senior digital de BBC Studios, Jasmine Dawson, para detallar su asociación.