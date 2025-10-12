Banijay Kids & Family anuncia las ventas globales de ‘Érase una vez…’

niños banijay & Family – detrás de los exitosos programas “Totally Spies!” y “Mr Bean: La serie animada” – ha anunciado nuevos acuerdos de distribución para la última entrega de “Érase una vez…”, producida por Procidis.
La octava temporada, “Érase una vez… Los objetos”, ha sido elegida por Puls Kids de Puls 2 en Polonia, el canal infantil Minika GO de Turkuvaz Media Group en Turquía, TFO en Canadá y Radio Television Hong Kong.
Sin embargo, hay más buenas noticias, ya que las temporadas anteriores «continúan prosperando» con AMC Networks International CNE adquiriendo las temporadas 3 y 7 («Life», «Planet Earth») para múltiples territorios de Europa del Este, y SF Studios adquiriendo la temporada 3 («Life») para Noruega y Suecia.
Descrita como una “franquicia icónica de entretenimiento educativo”, la saga “Érase una vez…” fue creada originalmente por Alberto Barille en 1978 y emite ininterrumpidamente en Francia desde hace casi 50 años.
“Su viaje continuo a través de fronteras y hacia nuevos territorios demuestra su relevancia y atractivo sostenidos a escala global”, señaló Cécile Cau, vicepresidenta senior de ventas, coproducciones y adquisiciones de Banijay Kids & Family.
«La franquicia tiene un legado duradero y un valor educativo que permanece con los espectadores de por vida, despertando la curiosidad en la infancia y continúa resonando entre los fans hasta la edad adulta».
Benoît Di Sabatino, director general de BANIYE Variedad: «En el momento de su creación, ‘Érase una vez…’ era revolucionario. Albert Barillé creó un lenguaje visual y narrativo único que hablaba tanto a niños como a padres».
Su longevidad se basa en su capacidad de «combinar la narración de historias con la educación de una manera atractiva y atemporal», argumentó, «haciendo que el conocimiento sea accesible, lúdico y universal».
«La franquicia siempre ha despertado una curiosidad en los niños que deja una impresión duradera hasta la edad adulta. Lo que la ha mantenido viva es su adaptabilidad, ya que cada nueva temporada aborda temas nuevos que resuenan en el público contemporáneo. Cada episodio está impulsado por la curiosidad, la pedagogía y una bondad genuina hacia el público».
Sin embargo, este no es el final de una historia que abarca décadas.
«El éxito continuo de ‘Once Upon a Time…’ en nuevos territorios y plataformas muestra que todavía hay un fuerte apetito por contenido educativo y reflexivo. Con Helene Barillé, tenemos planes audaces para hacer crecer y evolucionar la marca para una nueva generación. Continuamos construyendo sobre su legado y presentándolo a nuevas generaciones en todo el mundo, tanto a través del contenido como más allá con una creciente cartera de experiencias y productos».
Si bien cada temporada tiene un enfoque diferente, “The Objects” da una nueva mirada a los elementos cotidianos que dan forma a nuestro mundo.
«Es una forma inteligente de enseñar a los niños ciencia, historia y cultura a través de objetos que encuentran diariamente. Los compradores han respondido con entusiasmo porque el espectáculo es accesible y universal, y valoran el contenido que combina inteligentemente educación y entretenimiento», aseguró Di Sabatino. Argumentando que la magia de la franquicia gusta en su narración.
«No predica. Entretiene. Invita a la comprensión en lugar de la memorización. El humor, la poesía y los personajes icónicos hacen que el conocimiento cobre vida».
Y añadió: «Siempre ha respetado la inteligencia de su audiencia y es una fuente confiable de conocimiento, que captura la imaginación de los niños. Ese equilibrio entre emoción, narrativa y precisión científica es lo que lo convierte en un modelo atemporal de ‘entretenimiento educativo’, mucho antes de que el término existiera».