Banijay Benelux adquiere el título provisional del sello creador holandés


Banijay Benelux ha adquirido una participación mayoritaria en el sello holandés Werktitel, ampliando su cartera de productoras y ampliando sus actividades en el espacio de los creadores.

Banijay Benelux, parte de Entretenimiento Banijaydijo que la adquisición tenía como objetivo diversificar el «contenido y las asociaciones de la empresa en plataformas de rápido crecimiento».

Fundada por Bob ten Berge, David Mol y Timo Verbruggen, Werktitel desarrolla conceptos innovadores para creadores, marcas y productores en línea, que abarcan desarrollo de contenido y propiedad intelectual, producciones teatrales y en vivo, y marketing y publicación de experiencias en vivo. El equipo también apoya estratégicamente a los creadores en el crecimiento creativo, el posicionamiento en el mercado y el desarrollo empresarial.

«Con la incorporación de Werktitel, estamos dando un gran paso adelante dentro de la economía de los creadores», dijo Sandra Hilster, directora ejecutiva de Banijay Benelux.

Bob, David y Timo han construido rápidamente un centro muy unido donde el talento en línea realmente puede crecer y florecer. Los espectáculos teatrales y los eventos en vivo de marca que han desarrollado y producido son solo la punta del iceberg en términos de lo que pueden lograr. Y su enfoque, que combina creatividad con espíritu empresarial, se alinea perfectamente con nuestros valores fundamentales en Banijay Benelux”.

En un comentario conjunto, Ten Berge, Mol y Verbruggen agregaron: «Banijay Benelux es el socio ideal para ayudarnos a llevar nuestro centro al siguiente nivel. Respaldados por su vasta red, instalaciones de estudio de última generación y experiencia comprobada en producción, estamos posicionados para construir un ecosistema verdaderamente moderno que aproveche el poder de la economía de los creadores: podemos pensar en grande, movernos más rápido y construir colaboraciones nuevas y escalables».

Werktitel desarrolla y produce conceptos innovadores en la intersección del entretenimiento, la experiencia en vivo y la activación de marca. Como parte de sus actividades, la compañía produjo anteriormente el espectáculo teatral “VrouwMiShow”, con Nina Warink, Iris Enthoven y Sophie Milzink, así como el podcast musical en vivo “De Stijn, Tobi & Jeppe Show”.

Para la próxima temporada de teatro, la compañía tiene giras para Eva Eikhout, Quinn y Aaron, y Hokjesdenker, creadores que traspasan los límites entre la actuación en vivo y en línea.

Al brindar orientación estratégica sobre la gestión de canales, Werktitel ya trabaja en estrecha colaboración con los creadores Quinn y Aaron Bezemer, quienes generan más de 50 millones de visitas mensuales en YouTube Shorts. También desarrolla asociaciones de marca con ellos para empresas como Intertoys, Lego y Samsung, y para Broodjestester, la empresa facilitó colaboraciones con Burger King, netflix y HEMA.

El equipo también ha producido series sociales en línea como “Gen Zwevend” para la creadora de contenido Annemarie Lekkerkerker.



Fuente

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí