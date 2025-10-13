Banijay Benelux adquiere el título provisional del sello creador holandés

Banijay Benelux ha adquirido una participación mayoritaria en el sello holandés Werktitel, ampliando su cartera de productoras y ampliando sus actividades en el espacio de los creadores.

Banijay Benelux, parte de Entretenimiento Banijaydijo que la adquisición tenía como objetivo diversificar el «contenido y las asociaciones de la empresa en plataformas de rápido crecimiento».

Fundada por Bob ten Berge, David Mol y Timo Verbruggen, Werktitel desarrolla conceptos innovadores para creadores, marcas y productores en línea, que abarcan desarrollo de contenido y propiedad intelectual, producciones teatrales y en vivo, y marketing y publicación de experiencias en vivo. El equipo también apoya estratégicamente a los creadores en el crecimiento creativo, el posicionamiento en el mercado y el desarrollo empresarial.

«Con la incorporación de Werktitel, estamos dando un gran paso adelante dentro de la economía de los creadores», dijo Sandra Hilster, directora ejecutiva de Banijay Benelux.

“Bob, David y Timo han construido rápidamente un centro muy unido donde el talento en línea realmente puede crecer y florecer. Los espectáculos teatrales y los eventos en vivo de marca que han desarrollado y producido son solo la punta del iceberg en términos de lo que pueden lograr. Y su enfoque, que combina creatividad con espíritu empresarial, se alinea perfectamente con nuestros valores fundamentales en Banijay Benelux”.

En un comentario conjunto, Ten Berge, Mol y Verbruggen agregaron: «Banijay Benelux es el socio ideal para ayudarnos a llevar nuestro centro al siguiente nivel. Respaldados por su vasta red, instalaciones de estudio de última generación y experiencia comprobada en producción, estamos posicionados para construir un ecosistema verdaderamente moderno que aproveche el poder de la economía de los creadores: podemos pensar en grande, movernos más rápido y construir colaboraciones nuevas y escalables».

Werktitel desarrolla y produce conceptos innovadores en la intersección del entretenimiento, la experiencia en vivo y la activación de marca. Como parte de sus actividades, la compañía produjo anteriormente el espectáculo teatral “VrouwMiShow”, con Nina Warink, Iris Enthoven y Sophie Milzink, así como el podcast musical en vivo “De Stijn, Tobi & Jeppe Show”.

Para la próxima temporada de teatro, la compañía tiene giras para Eva Eikhout, Quinn y Aaron, y Hokjesdenker, creadores que traspasan los límites entre la actuación en vivo y en línea.

Al brindar orientación estratégica sobre la gestión de canales, Werktitel ya trabaja en estrecha colaboración con los creadores Quinn y Aaron Bezemer, quienes generan más de 50 millones de visitas mensuales en YouTube Shorts. También desarrolla asociaciones de marca con ellos para empresas como Intertoys, Lego y Samsung, y para Broodjestester, la empresa facilitó colaboraciones con Burger King, netflix y HEMA.

El equipo también ha producido series sociales en línea como “Gen Zwevend” para la creadora de contenido Annemarie Lekkerkerker.