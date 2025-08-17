Banijay America aprovecha a Santiago Zapata

América de Banijay‘Una fábrica México y el hispano de EE. UU. Ha aprovechado el galardonado productor, escritor, ejecutivo Santiago Zapata para el puesto de vicepresidente de guiones. La nueva etiqueta, una asociación formada entre Endemol Shine Boomdog y el de Brasil La fábrica fue fundada en enero en un intento por centrarse en producir más contenido con guión para los mercados hispanos mexicanos, latinoamericanos e estadounidenses.

Zapata, que supervisará todo el desarrollo y producción de guiones para el sello con sede en la Ciudad de México, se une a Ntertain Studios/Neon16, fundada por el ex CEO de Sony Music Entertainment Tommy Mottola y Lex Borrero, donde dirigió la división de cine y televisión desde Miami.

En Ntertain Studios/Neon16, desarrolló una lista de películas, series originales, documentales y alianzas de marca para los mercados estadounidenses y latinoamericanos. Estos incluyeron colaboraciones con luminarias como Will Smith, Thalia y Big Sean.

He recently served as showrunner on the Disney+ series “Los Montaner” for two seasons, wrote and executive produced Netflix’s “La Firma” and Paramount+’s “Thalia’s Mixtape,” and is currently directing and producing a feature documentary on Mottola, the legendary music producer who signed and promoted such major talents as Mariah Carey, Shakira, Jennifer Lopez, Celine Dion and Michael Jackson, entre otros.

«Santiago es una narradora de corazón y aporta una experiencia creativa profunda como ejecutivo, junto con un entusiasmo con visión de futuro como productor», dijo Luiz Noronha, presidente de un Fábrica México y Hispano de EE. UU. «Es realmente un soplo de aire fresco, con una base sólida en proyectos con guiones y basados en el talento. Su espíritu colaborativo y su comprensión instintiva de las necesidades del cliente nos mantendrán estrechamente alineados con nuestros socios y las historias que quieren contar al mundo».

Zapata, quien nació en Colombia, asume las responsabilidades de Jerry Rodríguez, quien recientemente se ha tobado. Como escritor y productor, sus créditos más notables incluyen «The Boy» (2015), con Spectrevision de Elijah Wood, «City of Dead Men» (2016), distribuido por Gravitas Ventures y «Monos» (2019), listado para los premios de la Academia 2020 y Goya-Nominada.

“I’m very grateful for this opportunity to join A Fábrica at such an exciting moment. Not only for what it represents for my career, but also on a personal level, as it allows me to grow alongside a team I truly admire for their talent, experience and above all, their integrity,” said Zapata, adding: “I’m incredibly excited about this new chapter, especially for the challenge of taking my work to the next level: trusting my instincts and creating stories that genuinely resonate with audiencias «.

La cita de Zapata se produce inmediatamente después de las noticias el mes pasado sobre Endemolshine Boomdog, dirigido por el CEO Alejandro Rincón, quien supervisa la nueva etiqueta, y Banijay Entertainment, que llegó conjuntamente a un nuevo acuerdo con el escritor y productor Leonardo Padrón para lanzar Leonardo Padrarn Productions.

La nueva empresa se centrará en el contenido premium y se asociará con un hispano de Fábrica México y EE. UU. Para ofrecer una lista de proyectos definidos por narraciones distintivas. Varias series dramáticas con guiones en español ya están en desarrollo para el público en los Estados Unidos, México y América Latina, y se espera que los primeros títulos debutaran a finales de este año.