Bangladesh: tres detenidos por la muerte de un empresario hindú







Tres personas fueron arrestadas el domingo en el caso de matar a machetazos y quemar a un empresario hindú en el distrito de Shariatpur de Bangladeshdijeron los informes de los medios locales. Khokon Chandra Das, de 50 años, fue agredido cerca de Keurbhanga Bazar en Damudya, en el distrito de Shariatpur, a unos 100 kilómetros al sur de Dhaka, el miércoles por la noche.

Murió el sábado. Un equipo del Batallón de Acción Rápida (RAB) arrestó a los tres acusados ​​el domingo por la mañana en Kishoreganj, a unos 100 kilómetros al noreste de Dhaka. Los arrestados fueron identificados como Damudyar Sohag Khan, de 27 años, el rabino Molya, de 21 años, y Palash Sardar, de 25 años.

Das, que dirigía una farmacia y un negocio de banca móvil, viajaba en un autorickshaw cuando los atacantes interceptaron el vehículo y supuestamente lo golpearon, lo cortaron con armas afiladas y luego le rociaron gasolina en la cabeza antes de prenderle fuego, informaron los medios el jueves.

En un intento por salvarse, Das saltó a un estanque al borde de la carretera cuando los lugareños dieron la alarma. Los atacantes huyeron del lugar, dijo la policía, y agregó que fue rescatado por lugareños, llevado al Hospital Shariatpur Sadar y luego remitido a Dhaka debido a la gravedad de sus heridas. doctores en Daca Dijo que Das sufrió múltiples heridas en todo el cuerpo, incluida una herida grave en el abdomen, además de quemaduras en la cara, la cabeza y las manos.

