Bangladesh selecciona ‘Una casa llamada Shahana’ como entrada de Oscar

BangladeshEl comité de los Oscar ha elegido la función de debut de Leesa Gazi «Barir Naam Shahana» («Una casa llamada Shahana») como su presentación para la mejor categoría internacional de películas en el 98º Premios de la Academia.

Basado en la novela 2011 de Gazi, la película se desarrolla en la zona rural de Bangladesh en la década de 1990 y sigue a DIPA, una joven forzada a un matrimonio con un viudo en Inglaterra. Después de soportar el abuso, regresa a casa como divorciada y se enfrenta a las actitudes patriarcales arraigadas de su comunidad mientras persigue su sueño de convertirse en médico. El drama traza su viaje gradual desde la vulnerabilidad a la autodeterminación.

La película, producida por Komola Collective y Goopy Bagha Productions Limited, está protagonizada por Aanon Siddiqua como DIPA, que ofrece una actuación de ruptura que esto ancla la narrativa. Se une a los actores veteranos Lutfur Rahman George e Iresh Zaker, junto a Kazi Ruma, Kamrunnahar Munni, Mogdhota Morshed Wrdodhi, Amirul Haque Chowdhury Azadorory, Naila Azad, Aris. Naimur Rahman Apon y Jayanto Chattopadhyay, completando un semande que refleja una sección transversal del talento de Bangladesh.

La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Mami Mumbai en 2023, donde ganó el Premio al Sensibilidad de Género de Género de Critices de Cine, y desde entonces ha viajado a festivales como el Festival de Cine de la India de Londres, el Festival Internacional de Cine de Dhaka y el Festival de Cine Popular de Kolkata.

Bangladesh ha presentado periódicamente películas a los Oscar, pero aún no ha asegurado una nominación en la categoría de funciones internacionales.

La lista de Oscar International se anunciará el 16 de diciembre y los finales cinco nominados se anunciarán el 22 de enero.