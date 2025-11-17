Bangladesh ICT condena a Hasina por crímenes contra la humanidad durante las protestas de julio







El Tribunal de Crímenes Internacionales (TIC) de Bangladesh condenó el lunes al ex Primer Ministro Jeque Hasina y sus dos principales colaboradores por los cargos de crímenes contra la humanidad relacionados con las manifestaciones de julio del año pasado.

Se espera la sentencia del líder derrocado, ya que aún se está leyendo el veredicto.

Los otros coacusados ​​son el ex ministro del Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, y el ex inspector general de policía, Chowdhury Abdullah Al-Mamun.

El veredicto fue transmitido en vivo por la Televisión de Bangladesh (BTV) desde la sala del tribunal de TIC, donde el Tribunal-1 de tres miembros, encabezado por el juez Md. Golam Mortuza Majumder, está dictando sentencia.

Hasta ahora, Hasina ha desafiado las órdenes del tribunal al negarse a regresar al nación del sur de asia para enfrentar el juicio. Asaduzzaman se encuentra actualmente prófugo, mientras que Mamun está detenido y se ha declarado culpable.

En particular, Mamun se ha convertido en testigo estatal, lo que lo convierte en el primer acusado en hacerlo desde que se estableció el tribunal en 2010.

Los documentos de acusación formal constan de 8.747 páginas, que incluyen referencias, pruebas incautadas y una lista completa de las víctimas, informa el principal diario de Bangladesh, The Dhaka Tribune.

Los fiscales han acusado al acusado de cinco cargos, incluido el de no haber evitado el asesinato, lo que constituye crímenes contra la humanidad según la ley de Bangladesh. Piden la pena de muerte si los acusados ​​son declarados culpables.

Además, los fiscales solicitaron que el tribunal confiscar los bienes de los tres acusados ​​tras la condena y distribuirlos a las familias de las víctimas.

Hasina, sin embargo, siempre ha negado todos los cargos.

Mientras tanto, Dhaka se ha visto sometida a medidas de seguridad sin precedentes después de que el comisionado de la Policía Metropolitana de Dhaka (DMP), Sheikh Md Sajjat ​​Ali, emitiera el domingo por la tarde una «orden de disparar a la vista» contra personas involucradas en ataques incendiarios, explosiones de cócteles o intentos de dañar a policías y civiles antes del veredicto de las TIC.

La huelga de dos días organizada por Hasina Liga Awami del 16 y 17 de noviembre coincidió con un aumento de las explosiones de cócteles y de los incendios provocados en toda la capital.

Al menos 21 líderes y trabajadores de la Liga Awami, a quienes actualmente se les prohíbe participar en actividades políticas, fueron detenidos durante operaciones especiales en todo Narayanganj en las últimas 36 horas, informa el importante periódico bangladesí The Daily Star.

