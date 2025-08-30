Bangla Court encerra a los veteranos de guerra de 1971 por terrorismo







Un tribunal de Bangladesh envió el viernes a 16 personas, incluidos varios veteranos de la Guerra de Liberación de 1971, a la cárcel bajo los difíciles Antiterrorista Ley, un día después de que una mafia supuestamente interrumpió su discusión pública programada en la capital. La orden judicial se produjo casi 24 horas después de su detención.

La policía inicialmente los había detenido por su «protección contra» disturbios públicos el jueves. Al menos seis veteranos arrestados estaban en sus 70 años. El ex ministro y veterano de guerra de 1971 Abdul Latif Siddiqui, el profesor de derecho de la Universidad de Dhaka, Hafizur Rahman Curzon, y el periodista Manjurul Alam Panna se encontraban entre los enviados a la cárcel.

