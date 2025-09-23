Banggar niega que el presupuesto de DPR aumentó a Rp 9.9 billones en 2026, esta es la explicación

Yakarta, Viva – Cabeza del cuerpo Presupuesto (Banggar) RPD RI dijo que Abdullah negó que el presupuesto de DPR RI hubiera aumentado en el presupuesto estatal y de gastos del estado de 2026 (RAPBN).

En cuanto al proyecto de presupuesto estatal de 2026, el presupuesto para el Parlamento indonesio fue escrito RP. 9.9 billones. Esta figura aumentó de Apbn 2025 que asciende a RP 6.69 billones.

Dicho explicó que el RP total. 9.9 billones fue una combinación de dos nomenclatura, a saber para el DPR RI y la secretaría del DPR (SetJen). Dijo que el presupuesto de DPR en 2026 fue de Rp 6.7 billones. Mientras que RP. 2.2 billones pertenece a la secretaría general del DPR.

Presidente del parlamento indonesio, dijo Abdullah Foto : Captura de pantalla del parlamento de youtube tv

«El presupuesto DPR en 2026 no es Rp. 9.9 billones. La verdad es Rp 6.7 billones. Rp. 2.2 billones es el presupuesto de la DPR.

«De modo que al mencionar Rp. 9.9 billones, tenga cuidado de que haya dos nomenclatura. La primera nomenclatura es, por supuesto, la ejecución de Rp 2.2 billones.

El presidente del PDIP DPP aseguró que el presupuesto DPR en 2026 no aumentaría. Dicho dicho, el DPR tendrá cuidado en los asuntos presupuestarios.

«De modo que si se escribe Rp. 9.9 billones divididos por 580 (miembros del DPR), Waduh Mak Jan, con todo respeto, tenemos ética, empatía y simpatía. Esas son los tres mangos del DPR esta vez. Seremos introspectivos», dijo.

En la actualidad, dijo, el DPR resolverá aún más en la asignación del presupuesto, tanto para las necesidades del DPR como para la Secretaría General del DPR.

«No hay aumento y, en cambio, queremos resolver ahora cuál es realmente para Asn, Kekjenan. ¿Cuál es realmente para el DPR, no para sus miembros? Cuando se habla del DPR, hay dos empleados administrativos. Hablando del Parlamento, hay cinco expertos», dijo.

