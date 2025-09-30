Bangalore: estudiante de 22 años asesinado por camión mientras evita Pothole







Un estudiante de 22 años murió trágicamente mientras intentaba evitar un bache Cerca de Budigere Cross en Kempegowda International Airport (Kial) Road el martes, dijo la policía.

El incidente ocurrió bajo la jurisdicción de la estación de policía de tráfico de Avalahalli.

Según la agencia de noticias ANI, el conductor del camión Tipper huyó de la escena, pero desde entonces ha sido identificado, y las autoridades han confirmado que será arrestado en breve.

Este accidente ha intensificado las críticas al gobierno estatal sobre la condición de empeoramiento de las carreteras de Bengaluru. El creciente número de baches se ha convertido en una gran preocupación pública.

Si bien los ministros estatales afirman que el problema es exagerado y culpa al gobierno anterior de BJP por el estado actual de las carreteras, los partidos de oposición han atacado al gobierno liderado por el Congreso por fallas administrativas.

Según ANI, el diputado de BJP Tejasvi Surya instó recientemente Viceministro Principal DK Shivakumar Centrarse en mejorar la infraestructura vial. Surya acusó al gobierno de convertir las reparaciones de baches en una estafa, comparando los baches con un «ganso dorado» que genera fondos continuamente pero utiliza mal el dinero del público y la confianza.

Según la agencia de noticias ANI, Surya declaró: «El CM adjunto debe priorizar cómo se pueden mejorar las carreteras de Bengaluru. Si las carreteras de Delhi son malas, las personas allí responsabilizan a sus autoridades. de esta manera. «

El 24 de septiembre, BJP MLA K Gopalaiah y trabajadores del partido protestaron frente a Kanteerava Studios en Bangalore, exigiendo mejores condiciones de la carretera. El líder de BJP, NL Narendra Babu, también criticó al gobierno del Congreso, llamando a Bengaluru una «ciudad de bache». Él comentó: «Bangalore fue conocido como un paraíso retirado, la ciudad y la ciudad de BT. Hoy, se ha convertido en una ciudad de bache. ¿Quién es responsable de esto?»

En respuesta a las críticas a principios de este mes, el diputado CM DK Shivakumar culpó al BJP, diciendo: «El BJP nunca será feliz. Estos baches se originaron durante el régimen BJP. Son responsables de la mala administración de carreteras en Karnataka «.

(Con entradas ANI)





Fuente