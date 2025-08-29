Bandung tiene un nuevo contenedor para los fanáticos de los deportes de combate

VIVA – Bandung ahora tiene un nuevo centro de entrenamiento que está listo para estimular a los amantes de la adrenalina deporte Tarung. Combatir Studio en Ivoke Wellness Bandung viene con un concepto diferente, que combina la atmósfera de las batallas modernas con un enfoque de ciencias deportivas.

Leer también: Bank Mandiri aceleró el logro e inclusión a través de los 2º Juegos Sordos del Sudeste Asiático 2025



El excelente programa, beatboxing, combinados boxeo Alta intensidad con música llena de energía. Este ejercicio está diseñado no solo para quemar calorías, sino también aumentar la potencia, los reflejos, la coordinación y la resistencia, que es idéntica a las necesidades de un atleta deportivo.

«En el estudio de combate, la atmósfera está hecha como entrar en el anillo del anillo. La diferencia es que hay música que se suma a la energía para que el ejercicio se vuelva más vivo», dijo Vera, es decir, propietaria y directora de Ivoke Wellness Bandung.

Leer también: Jewel Garden Pik 2 Presenta la escalada en la pared y el campo Padel: nuevo Destino Urban Sports



Además de Beatboxing, este estudio también prepara un programa de entrenamiento basado en la fuerza y ​​la velocidad de la reacción del cuerpo. El enfoque basado en la ciencia del deporte se aplica para que el ejercicio no solo sea divertido, sino que también se mide en el rendimiento, tanto para el público en general como para los atletas que necesitan diferentes métodos.

Fuera del estudio de combate, IeVoke todavía tiene más de 100 clases deportivas como el grupo PilatesStickFit – Ejercicio funcional usando el primer palo en Asia – Training funcional en la azotea. Todas las instalaciones están equipadas con áreas modernas de gimnasia, vestuarios, ducha, servicios de fisioterapia y recuperación muscular.

Leer también: Woodball Indonesia Tallado histórico, campeón general Asian Cup 2025 con apoyo completo



Con este concepto, IeVoke tiene ambiciones de hacer de Bandung uno de los centros para el desarrollo del entrenamiento moderno basado en la ciencia del deporte, así como un lugar para aquellos que desean experimentar experiencias deportivas con matices reales de lucha.