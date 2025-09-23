Bandung desarrolla la gestión de residuos basada en RT. Reduzca la carga del TPA

Yakarta, Viva – Más de 1.500 toneladas basura producido en la ciudad Bandung Todos los días en el centro de atención en este momento. La mayoría todavía se mezclan sin clasificar, por lo que el lugar de procesamiento final (TPA) Sarimukti continúa soportando una carga excesiva.

Para superar el problema de los residuos, el gobierno de la ciudad de Bandung, junto con la mejora de la gestión de residuos sólidos para apoyar el programa del Proyecto Regional y Metropolitano de Ciudades (ISWMP) comenzó a construir un modelo de gestión de residuos basado en RT. Se eligieron cuatro RT como laboratorios sociales para la clasificación de las fuentes, con la esperanza de que puedan replicarse en toda el área de la ciudad.

Los cuatro RT se encuentran en Cigontewah Kaler (Bandung Kulon), Rancanumpang (Gedebage), Nyeret (Astana Anyar) y Kujangsari (Bandung Kidul). La selección de ubicación considera la preparación de los ciudadanos, el apoyo de RT/RW, así como la existencia de Offtaker como Bask Banks y TPS3R.

El resultado inicial muestra cambios significativos. En Cigontewah Kaler y Rancanumpang, todos los hogares han ordenado basura. Los desechos orgánicos se procesan en compost o alimentación de gusanos, inorgánico se canaliza al banco de basura y el residuo se transporta de acuerdo con el programa de deliberación de la comunidad. La pegatina «He ordenado basura» para ser un signo de compromiso y presión social para aquellos que no han participado.

El secretario de la ciudad de Bandung, Iskandar Zulkarnain, en la ceremonia de entrega de TPST del Ministerio de PUPR, enfatizó la importancia de la nueva instalación.

«Al ser entregado o entregado por este TPST, Ofre y Holis 2, con suerte, esto puede reducir relacionado con la basura que se enviará especialmente a Sarimukti TPA. Debido a que ahora somos un poco difícil, la condición del envío en Sarimukti también se limita a 140 ritos por día.

Los residentes buscan peces entre la basura y el jacinto de agua en el río Citarum en el área de Batujar, West Bandung Regency, West Java, martes 26 de diciembre de 2018. Foto : Entre fotos/Raisan Al Farisi

Bandung apunta a buenas prácticas de los cuatro RT piloto para ser la base de la expansión del área libre de residuos (KBS). Se están preparando planes estratégicos para fortalecer la capacidad de los cuadros ambientales, establecer SOP técnicos y planes de incentivos de diseño para que los residentes continúen clasificando constantemente.

Los cuatro RT demuestran que se pueden iniciar grandes cambios desde un pequeño alcance. Si se expande, Bandung no solo puede ser más limpio, sino que también tiene la oportunidad de ser una referencia para la gestión de residuos sostenibles a nivel nacional.

El jefe de la División de Salud Pública de West Bandung Regency, Enung Masruroh, evaluó el enfoque doméstico en línea con el saneamiento total basado en la comunidad (STBM). «El enfoque de aguas arriba, especialmente a nivel de hogar, está muy en línea con el cuarto pilar en el enfoque STBM», dijo.

Aunque no todos los lugares alcanzan el 100 por ciento de la participación, las tendencias en Nyeret y Kujangsari continúan aumentando. Los desafíos permanecen, comenzando por la falta de comprensión de los beneficios de la clasificación, las limitaciones de los socios fuera de los socios, hasta la falta de facilitadores. Sin embargo, la asistencia intensiva y la educación cara a cara demostraron ser la más efectiva para fomentar los cambios en el comportamiento de los ciudadanos.