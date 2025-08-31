Bandung Alert 1, el concierto de Peterpan se pospone antes del principio

BandungVIVA – Espero que miles de amigos Peterpan Para rehacer con sus ídolos, deben desaparecer temporalmente. El concierto titulado «Peterpan: The Journey Continues», que está programado para tener lugar en Bandung, el domingo 31 de agosto de 2025, fue pospuesto oficialmente por el promotor solo unas horas antes de que comenzara el evento.

La noticia fue anunciada directamente por Aloka, como organizador, a través de cargas en su cuenta oficial de Instagram. En una declaración escrita, el promotor afirmó que esta decisión fue tomada después de considerar las condiciones de seguridad en la ciudad de Bandung, que de repente no era propicio. ¡Desplácese para obtener más información!

«Con un corazón pesado, del equipo de Aloka dijimos que Concierto de Peterpan: El viaje continúa programado para el 31 de agosto de 2025 en Bandung se pospusieron oficialmente hasta que se avecio «, escribió Aloka, citado VIVA.

Según ellos, los cambios en el estado de seguridad de la ciudad son los principales factores de esta cancelación repentina.

«La situación cambia. El estado de la ciudad de Bandung se establece para estar alerta 1, y las condiciones ya no son posibles para celebrar eventos», explicó el promotor.

La determinación del estado de alerta 1 fue desencadenada por una ola de protestas comunitarias contra el Parlamento Indonesio y la Policía Nacional que condujo a un aumento de la seguridad en varias ciudades. El promotor enfatizó que la seguridad de miles de espectadores, tripulación y músicos se convirtió en las principales consideraciones.

«En aras de nuestra seguridad y respeto por todas las partes, decidimos que este concierto se pospuso», escribieron nuevamente.

Aloka admitió que este retraso dejó una profunda decepción, especialmente para los fanáticos que estaban preparados para dar la bienvenida al gran nombre de Peterpan al escenario musical indonesio.

«Entendemos cuánta decepción se siente porque sentimos la misma manera. Pero, sobre todo, la seguridad, la humanidad y la preocupación por la situación que está sucediendo ahora es la más importante», continuó.

Aun así, el promotor promete proporcionar inmediatamente la certeza con respecto al nuevo calendario de conciertos y el mecanismo para devolver el boleto. Toda la información oficial se anunciará a través del canal Aloka oficial en el futuro cercano. El organizador también expresó su aprecio por la paciencia de los fanáticos.

«Sabemos, no es fácil recibir esta noticia. Pero creemos que el apoyo de todos los amigos nos hará más fuertes a través de este gran momento juntos», escribieron.

Para terminar, Aloka invitó a todas las partes a seguir siendo optimistas esperando el momento de una gran reunión con Peterpan en un escenario más seguro.

«Por ahora, nos cuidamos juntos de nuestros corazones, oramos el uno por el otro y esperamos el mejor momento para cantar juntos», concluyó el promotor.