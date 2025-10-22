Bandh convocado por la sociedad civil el 23 de octubre: todas las oficinas gubernamentales de Tripura permanecerán abiertas







El gobierno de tripura ha dicho que todas sus oficinas permanecerán abiertas el 23 de octubre, día en que una organización de la sociedad civil convocó a un bandh estatal para exigir la implementación inmediata del acuerdo de Tiprasa.

La Sociedad Civil de Tripura convocó al bandh el jueves a una carta de demandas de ocho puntos, incluida la implementación inmediata del acuerdo de Tiprasa, la identificación de todos los inmigrantes ilegales y el establecimiento de campos de detención en cada distrito para inmigrantes ilegales.

«El gobierno ha tenido conocimiento de que algunas organizaciones han convocado un bandh estatal el 23 de octubre. Teniendo en cuenta el problema, las oficinas gubernamentales y las oficinas de empresas permanecerán abiertas el 23 de octubre. La fuerza laboral del gobierno trabajará como de costumbre», dice un comunicado emitido por el departamento estatal de Información y Asuntos Culturales (ICA).

Se ha pedido a las autoridades interesadas que presenten información sobre la asistencia a las oficinas gubernamentales el 23 de octubre a la departamento de administracion generaldecía el comunicado.

La policía estatal PRO, Rajdeep Deb, dijo que la policía tomará todas las medidas necesarias para garantizar la paz el jueves.

El MLA Ranjit Debbarma del Partido Tipra Motha (TMP), quien lidera el movimiento, dijo que la Sociedad Civil de Tripura levantará barricadas en 25 lugares del estado en apoyo del bandh.

«Esto no es un movimiento político donde todos los sectores de personas de distintos colores políticos se unirán al bandh. Estamos dispuestos a hacer del bandh un gran éxito de forma pacífica en apoyo de nuestras demandas», afirmó.

