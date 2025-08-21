Bandera roja o bandera verde? ¡Mira en Assalamualaikum Baitullah!

VIVA – Película Assalamualaikum Baitullah (Asba) se emitió oficialmente en los cines de Indonesia desde el 17 de julio de 2025. La película basada en la novela de Asma Nadia es una conversación porque no solo es la historia que drena las lágrimas, sino que los personajes en ella son tan relatables, uno de los cuales es Barra, la figura masculina principal que le roba la atención, interpretada por El patio arba.

Barra no es un hombre típico que viene con mil promesas dulces. Es suave, lleno de empatía, y con demasiada frecuencia sucumbe para la felicidad de los demás. La figura de Barra muestra el hombre ideal hoy: de voz suave, no agresiva, pero sabe muy bien lo que siente. Por un lado, Barra quiere hacer feliz a su madre y conocer al matrimonio arreglado. Pero todo cambió cuando conoció a Amira (Michelle Ziudith), una mujer fuerte que estaba saliendo del punto más bajo de su vida.

Barra se enfrentó a la opción más difícil: ¿siguiendo la solicitud de sus padres o escuchando su propia conciencia? «Barra es un hombre que rara vez puede ver en la película, sin hablar mucho, pero muy profundo. Siempre trata de ser bueno, pero precisamente eso lo queda atrapado en un dilema», dijo Arbani Yasiz en una de las entrevistas. Entonces, ¿cuál elegirá Barra? ¿Se encuentra entre los que creen en el poder de la conciencia? ¿O prefiere seguir el camino que otros han organizado?

Encuentre la respuesta viendo Assalamualaikum Baitullah en el cine más cercano y sienta el viaje interior de sus personajes, especialmente Barra, el hombre que es demasiado bueno para olvidar.

Dirigida por Hadrah Daeng Ratu, Assalamualaikum Baitullah presenta una historia sobre una mujer que pierde casi todo: amor, creencias y la dirección de la vida. Pero de las heridas profundas, se levantó y comenzó un viaje espiritual hacia Dios, él mismo y un nuevo propósito en la vida. Envuelto en el tema de la sinceridad, la rigidez y la esperanza después del anochecer, esta película nos invita a creer: que el final no significa que esté terminado.

La película también está protagonizada por Tissa Biani, Miqdad Addausy, Ummi Quary, Maudy Koesnaedi, Vonny Anggraini y Sadana Agugg, lo que lo convierte en un colorido drama emocional y significado.

