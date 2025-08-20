Baltasar Kormákur, Ólafur Darri Ólafsson protagonizará ‘Océano oscuro’

En un gran golpe, director Baldvin z («Sands negros», «Life in a Fishbowl»), también copropietario del banner de producción islandesa Río de vidrioha convencido al director productor de bateadores pesados Baltasar Kormákur(«Bestia», «Everest», «atrapado») para volver a actuar para su próximo drama intenso «Dark Ocean».

Otras estrellas islandesas alineadas hasta ahora incluyen Ólafur Darri Ólafsson («Severance», «atrapado», «verdadero detective»), Þorsteinn Backmann («verdadero detective», «Katla») y Thorvaldur Kristjansson («El Ministro», «La oscuridad»).

Los primeros miembros del elenco y la trama del proyecto islandés/en inglés se anunciarán hoy por Baldvin Z, el escritor Matthías Tryggvi Haraldsson y el productor de vidrio Gudgeir «Gucci» Arngrimsson en el mercado de coproducción nórdica en Haugesund, Norway.

Más conocido internacionalmente como el helmer de Hollywood («2 armas», «Bestia»), EE. UU./Reino Unido («Everest») y las fotos islandesas como «Touch» para la cual recibió una nominación al Premio del Cine del Consejo Nórdico el año pasado en Haugesund, la capacitación inicial de Kormákur fue un actor de la academia nacional de artes nacionales de Iceand. A

En sus primeros pasos en el teatro, protagonizó múltiples fotos, incluida su propia película «101 Reykjavík». Su última aparición en la pantalla fue en su thriller de 2016 «The Oath».

«Baltasar es un actor increíble y he tratado de ponerlo en pantalla durante bastante tiempo, ¡pero siempre está muy, muy ocupado!» PROCHO Baldvin Z.

«En Dark Ocean», escrito por el guionista en ascenso Tryggvi Haraldsson, Kormákur interpretará al carismático capitán de un arrastre de pesca en el Atlántico Norte, que acaba de abordar el joven Deckhand Hákon (19).

Este último asume el trabajo para mantener a su novia embarazada, pero el mar pronto se convierte en una pesadilla después de que un compañero de tripulación se suicida y el capitán se niega a regresar a la orilla. Mientras Hákon lucha contra el mareo, y el acoso escolar de la tripulación, comienza a perderlo, hasta que un accidente potencialmente mortal desencadena un cambio. «Dark Ocean es una película claustrofóbica y visceral sobre el costo de la supervivencia en un mundo hiper-masculino, y el costo emocional de una cultura que enseña a los niños a nunca llorar, incluso cuando el mar toma uno de los suyos», dice la sinopsis.

Thorvaldur Kristjansson, Thorsteinn Bachmann

«Esta será la película más intensa que he hecho. Quiero arrojarte al barco y solo después de una hora y media podrás respirar», dice Baldvin Z, acreditado por los dramas realistas que «la vida en una locura de pescado» (la entrada de Islandia para los Oscars 2015) y 2018 Seleccionado por Toronto «Let Me Fall».

El Helmer dice que dos cosas desencadenaron su idea original. Primero un artículo de noticias, leído en 2015. «20 años antes, un grupo de pescadores había ido a tierra para desenterrar a las personas enterradas con vida por una avalancha. Después de esta experiencia traumática, se fueron directamente al mar y se quedaron durante un mes. Estaban prohibidos para hablar sobre ello, ni expresar sus sentimientos. Solo dos décadas después pudieron discutir abiertamente esto, pidiendo esto por apoyo mental».

«Comencé a pensar en mi película ‘Let Me Fall’ que trata con el trauma infligido a las mujeres por parte de los hombres. Pensé por qué los hombres hacen estas cosas?»

«Entonces #MeToo sucedió, y finalmente se abordó la masculinidad tóxica. Me di cuenta de que probablemente también me había visto afectado por la masculinidad tóxica sin siquiera haber sido consciente. Esa era la clave para mí para cavar en este tema», dice Baldvin Z, quien luego se acercó a Haraldsson de Haraldsson. «Al ser de una generación más joven, donde los hombres están más cerca de sus sentimientos, al contrario de mi generación o incluso de mi padre, sentí que sabría mejor cómo capturar lo que es un hombre que yo o mi padre».

Para interpretar al grupo de pescadores de cabeza fuerte: «Esos son nuestros soldados, nuestros héroes en Islandia», Baldvin Z, que todavía está lanzando el papel principal de Hákon, diciendo que quería «los actores masculinos más grandes en Islandia, y mis favoritos. Hablamos con Baltasar, Ólafur Darri, þorsteinn, Thorvaldur, diciéndoles qué personajes son el que son los personajes.

Kormákur confirma. «Realmente me gustó el guión de Baldvin y me sorprendió gratamente que me contactara. Es una versión interesante de las relaciones masculinas en un ambiente hostil. El papel también es algo que creo que es muy adecuado para mí, así que decidí ¿Por qué no?

El próximo gran desafío, dice Baldvin Z, será encontrar un recipiente real como fondo principal. En espera de financiamiento, el tiroteo está programado para el otoño de 2026 entre Islandia y Canadá, donde se desarrollan partes de la historia.

Christina Hæbler de Canadá de Terminal City Pictures sirve como coproductor. En las nuevas películas nórdicas de esta semana, Baldvin Z y Arngrímsson comenzarán a buscar socios de coproducción, financiamiento y distribución para el proyecto de $ 5.2 millones.

División de cine

«Dark Ocean» será el primer título que saldrá de la recientemente establecida división de cine de Glassriver, uno de los principales proveedores de Islandia de drama de televisión premium de alta calidad como «Black Sands», vendido por All3 Media a múltiples territorios, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Francia.

«Con el lanzamiento de la División de Cine de Glassriver, tenemos la oportunidad de contar historias audaces y emocionalmente crudas que resuenan mucho más allá de las fronteras de Islandia. Nuestro objetivo es crear experiencias cinematográficas tan íntimas como épicas, basadas en la verdad, pero que se hagan para el escenario mundial con los socios globales», dijo el copropietario Baldvin Z, que tiene la intención de producir una película por año. El siguiente es un proyecto escrito por el escritor de «Black Sands» Elias Kofoed Hansen.

Las nuevas películas nórdicas se extienden hasta el 22 de agosto, paralelas al Festival Internacional de Cine de Noruega en Haugesund.