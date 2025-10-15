Balotelli se sincera sobre haber estado en una cárcel de mujeres

VIVA – mario balotelli abrió la voz sobre las extrañas acusaciones que conmocionaron al público hace más de una década cuando se informó que había estado involucrado celda mujer sin permiso.

Sí, esta historia se volvió viral en 2011 y se sumó a la larga lista de comportamientos únicos de Balotelli fuera del campo. Ahora, 14 años después, el delantero, que ahora tiene 35 años, lo ha aclarado todo en una entrevista exclusiva con Calcio Mercato.

Balotelli admitió que el incidente no fue en realidad lo que informaron los medios. Él y su hermano menor, Enock, entraron simplemente por diversión sin saber que el lugar era en realidad una prisión de mujeres en Brescia, Italia.

«En ese momento mi hermana y yo fuimos a prisión sin saber que era una prisión de mujeres. Pensábamos que era una prisión normal para hombres», dijo Balotelli.

«Todo fue solo una pequeña broma, pero se exageró. Nos detuvieron por un tiempo y luego nos liberaron. Ni siquiera sabíamos que necesitábamos un permiso especial para entrar allí».

Balotelli también destacó que no había malas intenciones detrás de su acción. «Sólo teníamos curiosidad. Pero sí, fue un acto estúpido. También me sentí avergonzado en ese momento», dijo riendo.

En la misma entrevista, Balotelli también mencionó otro incidente legendario cuando su casa en Inglaterra casi se incendia debido a los fuegos artificiales lanzados en el baño en 2011, justo el día antes del Derby de Manchester.

«No fui yo quien lo encendió, sino el amigo de mi hermano», dijo Balotelli.

«Pero como mi casa se quemó, todos pensaron que yo lo había hecho. Eso es lo que más lamento, porque podría haber sido realmente peligroso».

Lo curioso es que el día después de que su casa quedó casi reducida a cenizas, Balotelli tuvo un desempeño extraordinario y marcó dos goles en ese momento. ciudad de manchester Aplastó al Manchester United por 6-1 en Old Trafford.

Su icónica celebración “¿Por qué siempre yo?” A partir de ese momento nació un símbolo distintivo que lo acompañó durante toda su carrera.

Aunque ahora es agente libre después de jugar por última vez para Génova La temporada pasada, Balotelli siguió siendo una figura inolvidable.

Exdelantero con 36 internacionalidades selección italiana Es conocido por ser excéntrico pero también carismático, con una combinación de talento extraordinario y una colorida historia de vida.