‘Ballard’ renovado para la temporada 2 en Amazon

El spin -off «bosch» «Balard«Ha sido renovado para la temporada 2 en Video de Amazon Prime, Variedad ha aprendido.

«Estamos entusiasmados de compartir que el universo ‘Bosch’ continuará expandiéndose con una segunda temporada de ‘Ballard’ para nuestros clientes globales de videos primarios», dijo Lauren Lancaster, directora de US SVOD TV Development and Series-Co-productions para Amazon MGM Studios. «La respuesta de la audiencia a ‘Ballard’ ha sido fenomenal, resuena con el público en todo el mundo gracias a su apasionante narración de historias y actuaciones sobresalientes de Maggie Q y todo el elenco. No podemos esperar a que los fanáticos experimenten todo lo que la segunda temporada tiene en la tienda».

La primera temporada del drama de la policía debutó originalmente en el video principal en julio. Maggie Q está protagonizada por det. Renée Ballard, un personaje originalmente presentado en las novelas de Michael Connelly, «donde comenzó en el turno de noche en la estación de Hollywood antes de hacer la transición a la unidad de casos fríos del departamento, donde continúa luchando para ganar respeto en las filas», según la descripción de la serie oficial.

«Estamos muy agradecidos de tener la oportunidad de continuar con la historia de Ballard. Es un placer sumergirse más profundamente en estos personajes y este mundo, y ver al público resuena con sus historias es increíblemente gratificante», dijeron Michael Alaimo y Kendall Sherwood, los cophowrunners y productores ejecutivos de la serie. «Trabajamos con un equipo tan talentoso y dedicado que dan vida a este universo, y estamos encantados de poder seguir haciendo eso. ¡No puedo esperar a que todos vean lo que hemos cocinado!»

Junto con Q, el elenco de la serie incluye a Courtney Taylor, John Carroll Lynch, Michael Mosley, Rebecca Field, Victoria Moroles, Amy Hill, Ricardo Chavira, Noah Bean, Alain Uy y Héctor Hugo. Titus Welliver también protagonizó la temporada 1 como detired Det. Harry Bosch.

«Es un gran privilegio tener a mis personajes traídos a la vida en la temporada tras temporada, y es gracias a los fanáticos que continúan sintonizando que podemos hacerlo», dijo Connelly. «Estoy especialmente agradecida con Maggie Q por encarnar a Renee tan perfectamente, honrando al personaje mientras la llevamos a la siguiente etapa de su viaje».

La segunda temporada de «Ballard» es producida por Connelly, Alaimo, Sherwood, Henrik Bastin, Jasmine Russ y Trish Hofmann. Theresa Snider sirve como coproductora ejecutiva de Hieronymus Pictures.