Ballada de un pequeño director de jugador Edward Berger en la película Colin Farrell

Edward Berger ha dejado los pasillos secretos del Vaticano en «Confílse» para el mundo deslumbrante de Macao en su última película, «»Balada de un jugador pequeño. «

En la película Colin FarrellEl personaje de Lord Doyle interpreta a un jugador que no puede superar su adicción y perder racha. Mientras Lord Doyle se sienta en las mesas de Baccarat, buscando ganar para pagar sus deudas, Cynthia Blithe de Tilda Swinton está en su cola, y en el camino, un misterioso benefactor fantasmal (Fala Chen) apuesta su reclamo sobre él.

Netflix ha programado la película para un lanzamiento principal: se abre en los cines de EE. UU. El 15 de octubre, llega a los cines del Reino Unido e Irlanda el 17 de octubre y se estrena en el streamer el 29 de octubre.

Hablar con Variedad Antes de la proyección Telluride de la película, Berger explicó que trabajó estrechamente con su director de fotografía, James Friend, para garantizar que el público se coloque firmemente en el centro del corazón de un personaje. Berger dijo: «Esta historia es una historia de perspectiva en primera persona. Queremos dar un paso con Colin Farrell. Queremos sudar, queremos reír, queremos llorar con ellos».

Para lograr eso, Berger y amigo pasaron tiempo discutiendo la cámara. Pero incluso antes de filmar y durante su explorador, Berger señaló cómo «Macao es un lugar tan exagerado. Es muy exagerado; la humedad, los colores, la música y las fuentes, hay una sobrecarga de sentidos. Quería crear una ópera pop llena de humor, drama y contradicciones. Eso es lo que motivó mis conversaciones con James».

Aquí, los dos discuten centrar la cámara en el rendimiento de Colin y la creación de Macao como personaje.

Esa secuencia de apertura nos arroja en este mundo llamativo de Macao, casi como un trippy Las Vegas. ¿Cómo lo preparaste como personaje?

James Friend: No tenía idea de qué esperar cuando el guión aterrizó en mi escritorio, y obviamente comencé a leerlo porque vino de Edward. Lo leí, y pensé: “¿Qué tan lejos puede el tipo de coronel Kurtz River puede ir este tipo en este entorno? ¿Qué tan loco es este lugar para que él se convierta en un producto de su entorno? Fue solo cuando Edward y yo fuimos allí por primera vez, me puse enriquecido. La escala de los edificios y las calles es lo que es lo que es lo que se pone a la tierra. Pasando. El personaje de Doyle, y que, para mí, fue más desafiante, tratando de capturar algo que, en un nivel, casi se sintió como un documental, y luego en el otro nivel, algo que se disparó en gran formato y se sintió rimbombante.

¿Cómo querías presentar a Lord Doyle en la forma en que se presenta y cómo lo estás enmarcando? Al principio, está literalmente descendiendo en la escalera mecánica. ¿Qué querías mostrar?

Edward Berger: Me encanta ese disparo tanto. Se gira desde un lado, y es un poco su descenso a este infierno. Todas las luces están bailando, y es James jugando con esta maravillosa y loca mente que tiene, y está llena de ideas visuales y tratando de encontrar expresiones para ese descenso. Mucho de esto proviene de largas conversaciones, poniendo una oportunidad tras otra y realmente tratando de entender la mejor manera de representar lo que está pasando Lord Doyle.

Amigo: Miré esta película un poco como el infierno de Dante. ¿Todos estos diferentes niveles del infierno y cuán profundo por ese río realmente vas? Iríamos a algunas de estas guaridas de juego bastante malas. Como dice Ed, está descendiendo al infierno y, naturalmente, intenta enmarcarlo. Pensé: «¿Qué pasa si pongo la cámara de lado en este momento y giro? Pero también pensando en la naturaleza de la escena y dónde está el personaje de Colin en ese punto de la historia, parecía ser una especie de movimiento perfecto.

En otra escena, Lord Doyle se está llenando la cara con langosta y pastel de chocolate en su habitación. Mientras tanto, está el aspecto espiritual que pasa por su mente. ¿Qué querías impartir a la audiencia?

Berger: Se convierte mucho en lo que Dao Ming predijo, esa visión del infierno y el fantasma hambriento. Él come y come. Intentamos encontrar una expresión de eso. Muy a menudo, comenzamos con un disparo amplio para obtener una impresión del lugar. Pero en este caso, debido a que Colin tuvo que comer tanto, comenzamos con los primeros planos. La escena consiste en muchas tomas. Recuerdo estar parado allí con [camera operator] Danny Bishop y no lo ensayamos, porque no había nada que quisiéramos ensayar. Solo le preguntamos a Colin: «¿Qué vas a hacer? Él dijo:» Bueno, probablemente se sentará en su silla, y probablemente voy a ir a esta langosta aquí, y voy a ir por el pastel y beber el champán. ¿Está bien? Danny dijo: «Sí, filmemos», y él solo operó, siguiendo lo que Colin estaba haciendo.

¿De qué manera influyó la música en esa escena?

Berger: El Bach Cantata surgió porque estaba sentado con James, y seguí escuchando esta música. Yo estaba como, «¿Quién demonios está escuchando música?» Me di cuenta de que era Colin, escuchando esta pieza musical. Me acerqué a él y le pregunté. Él dijo: «Estoy tratando de ponerme de humor». Y eso solo muestra cómo está en sintonía Colin con la película. Él sabe exactamente qué tipo de película es esta, y entregó esta música para la escena simplemente escuchándola para ponerse de humor.

James, habla sobre cómo capturaste esta escena porque está atravesando la comida sin descanso, como un adicto.

Amigo: El hombre nunca se quejó, una vez. Él nunca dijo: «Estoy lleno» o «Eso es asqueroso». Él estaba en eso. Entonces, elegimos este enfoque de mano, y filmamos todo en una lente de 12 mm, una lente de peces para distorsionar la visión del mundo de la audiencia. Y, funciona muy bien en ese caso, hasta el punto de que tuve que usar la luz completamente natural para la escena porque estábamos viendo toda la habitación. Queríamos ir completamente libres y liberados para reaccionar a lo que Colin iba a hacer.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.