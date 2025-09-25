Balitbang se considera una fuerza impulsora del partido para los votos de la Generación Z

Yakarta, Viva – El papel de la Agencia de Investigación y Desarrollo (Balitbang) se considera importante como motor de conducción fiesta Permanecer relevante en el medio del cambio de tiempo.

Esto fue transmitido por el asesor de la fiesta DPP Balitbang Expert GolkarHenry Indraguna, respondiendo a la vista del presidente del Golkar Balitbang, profesor Yuddy Chrisnandi, en la reunión de trabajo de Balitbang II del DPP de Golkar en Cirebon, 20-21 de septiembre de 2025. Según Henry, Balitbang no solo debe ser una institución de estudio interna, sino que debe convertirse en un centro de innovación político y política.

«La declaración del presidente del profesor de Balitbang Yuddy es muy apropiada. Balitbang debe dar a luz investigación que puede responder problemas contemporáneos, que van desde la transformación digital, la economía verde, la seguridad alimentaria sostenible, hasta la gobernanza política basada en la tecnología. Esta es la forma en que Golkar sigue siendo relevante en medio de los tiempos cambiantes «, dijo, citado el viernes 26 de septiembre de 2025.

Dijo que la generación joven de hoy está más preocupada por los problemas futuros de trabajo, clima, tecnología y calidad de vida en lugar del mero debate ideológico. Por lo tanto, Balitbang debe estar presente con una investigación visionaria que pueda traducirse a políticas reales.

«Si Golkar quiere ser la elección de la Generación Z y los Millennials, Balitbang debe atreverse a combinar los valores históricos con las ideas modernas. La política de hoy exige una narración, investigación e innovación basada en datos», dijo.

Además, Henry enfatizó la importancia de utilizar bonos demográficos mediante la preparación de mapas de carreteras políticas de acuerdo con las aspiraciones de la generación digital. Es optimista, si Balitbang puede presentar la estrategia correcta, entonces Golkar puede liderar los cambios políticos nacionales.

Además, también alentó a Balitbang a actuar como un puente de comunicación entre el partido y la comunidad. Según él, el estudio realizado no debe detenerse en la Torre de Marfil, sino que debe ser fundamentado y puede ser entendido por el público en general.

«Balitbang no debe funcionar en la torre de gading. Los resultados del estudio deben estar basados ​​en la base, responder las necesidades de la comunidad, así como fortalecer la imagen de Golkar como un partido sensible y adaptativo. Si esto se lleva a cabo de manera consistente, soy optimista de que Golkar puede mantener su existencia como una parte importante mientras lidera la dirección del cambio en la nación», dijo.