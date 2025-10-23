Bali se convierte en centro de deportes extremos automotrices

Canggu, VIVA – El interés por los deportes extremos automovilísticos en Indonesia ha seguido aumentando en los últimos años. Actividades como carreras de resistencia, rallyes en la playa y motocross ahora no sólo se consideran competencias de velocidad, sino también parte de un estilo de vida y expresión comunitaria.

Bali se ha convertido en uno de los centros de crecimiento, especialmente a través de diversas actividades comunitarias que combinan automoción, deportes y entretenimiento.

Uno de los eventos destacados de este año fue SlidetoberFest 2025, organizado por Dios ex machina Indonesia en la zona de Canggu del 17 al 19 de octubre de 2025.

Para celebrar el 15º aniversario de Deus Ex Machina, esta actividad presenta una serie de competiciones extremas que se llevan a cabo en tres lugares diferentes de la costa oeste de Bali.

El primer día contó con una competencia internacional de surf en Pererenan Beach, a la que asistieron más de 40 surfistas de Indonesia, Australia, Brasil y Japón. Mientras tanto, el segundo día, la atención se centró en Dress Up Drag, una carrera de resistencia de 250 metros en Pasut Beach.

A esta carrera asistieron 140 corredores en varias clases, como 2 tiempos Vintage, 4 tiempos Trail, Custom Bike y Big Bore. La singularidad de este evento radica en el estilo de los participantes que visten trajes temáticos, que van desde personajes de ficción hasta ropa tradicional balinesa.

Las actividades continuaron el tercer día con el Swank Rally, un rally de motos de dos kilómetros en la playa de Kelecung que desafió las habilidades técnicas de los corredores. La pista está formada por senderos de arena blanda y pastizales, por lo que el piloto debe mantener el equilibrio entre velocidad y control de la moto.

«Este año la atención se centra en la velocidad y la acción. Preparamos la pista con varios saltos y curvas largas para poner a prueba los reflejos de los pilotos», dijo Geri Centura, director de marketing de Deus Ex Machina Indonesia, citado por VIVA Otomotif en el comunicado oficial del jueves 23 de octubre de 2025.

SlidetoberFest 2025 cerró con una noche de premios en Deus Temple Canggu con los ganadores y actuaciones musicales. Esta actividad muestra cómo la cultura automotriz y los deportes extremos son ahora una parte importante de la dinámica de la comunidad joven en Bali.