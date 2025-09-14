Bali fue golpeado por una inundación, el DPR solicitó que la mitigación de desastres fuera una prioridad

Yakarta, Viva – Miembro de la Comisión VIII DPR RI Faction GolkarHasan Basri Agus expresó su profunda pena por el desastre inundación que golpeó varias provincias Bali.

«Nosotros, toda la familia de la facción del Partido Golkar, expresamos sus más profundos condolencias a las familias de las víctimas que habían perdido a sus seres queridos. Además, nuestra solidaridad y empatía por los refugiados que tuvieron que perder sus residencias y propiedades.

Hasan también apreció los pasos del presidente Prabowo Subianto, quien había revisado directamente la ubicación del desastre. Según él, la visita fue una forma de preocupación para el gobierno central y proporcionó entusiasmo y certeza para las víctimas y voluntarios en el campo.



Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes VIII Facción Golkar, Hasan Basri Agus

Además, el político del Partido Golkar del Distrito Electoral de Jambi enfatizó que la fase de respuesta de emergencia debe hacerse lo más rápido y lo más óptimo posible.

La distribución de la asistencia, incluidas las necesidades básicas, el agua limpia, los medicamentos y las carpas de refugiados decentes, debe garantizarse a todos los destinatarios sin excepción.

«Los datos de BNPB que establecen 120 puntos de inundación con 81 puntos severos muestran una escala extraordinaria de desastres. Esto requiere una sólida coordinación entre el gobierno central, los gobiernos regionales, TNI/POLRI, voluntarios y todos los elementos de la sociedad. Es posible que no trabajemos individualmente. La colaboración es la clave para salvar más vidas y restaurar condiciones», dijo.

Después de la fase de respuesta a emergencias, Hasan sugirió que el gobierno tome inmediatamente pasos constructivos a mediano y largo plazo. Esto es importante para prevenir la recurrencia de desastres similares en el futuro.

«Necesitamos revisar la gobernanza de cuencas hidrográficas (DAS), la gestión de residuos, la planificación espacial regional y los sistemas de alerta temprana de desastres. El cambio climático hace que el clima extremo sea más frecuente, porque la mitigación de desastres debe ser una preocupación y parte del desarrollo sostenible en Bali», explicó.



También invitó a toda la comunidad a continuar trabajando juntos para ayudar a los hermanos afectados.

«Fortalecemos mutuamente. Para aquellos que pueden, pueden proporcionar asistencia a través de canales de confianza. Las oraciones y nuestro apoyo son muy significativos para revivir el espíritu del pueblo balineses. Ciertamente podemos pasar por esto juntos», concluyó.