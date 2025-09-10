Baleg DPR está dirigido al borrador de la división de activos completados 2025 completados

Yakarta, Viva – Presidente de la Junta de Legislación (Baleg) DPR RI Bob Hasan dijo que su partido apuntó al borrador de la ley (RUU) de la toma de activos para completarse en 2025.

Bob transmitió esto después de la reunión conjunta del DPR Baleg Ministro de derecho (Menkum) Supratman andi agtas y Comité de Planificación Legal (CPUU), martes 9 de septiembre de 2025.

«El objetivo de este año debe ser atendido», dijo Bob a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, citado el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Aunque acelerado, Bob enfatizó la discusión Factura de la división de activos se realizará involucrando al público.

Quiere que el público conozca todo el contenido del proyecto de ley de captura de activos discutido por el DPR. No solo conocer el título.

«No solo debemos conocer el título del captura de activos. Debemos saber a todo el público cuál es el contenido de la incautación de los activos, es decir, cuando se trata de significado», explicó.

Anteriormente informó, el Ministro de Derecho (Menkum), Supratman Andi Agtas, dijo que el proyecto de ley (RUU) de la captura de activos entró en el Programa de Legislación Nacional de Prioridad Prioridad (Prolegnos) 2025.

También se propondrá que el proyecto de ley de privación de activos sea la iniciativa del DPR que se debatirá este año.

Supratman reveló esto en una reunión de trabajo con el DPR Baleg en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, martes 9 de septiembre de 2025.

«El gobierno acepta cuál es la propuesta de la iniciativa del DPR relacionada con los tres proyectos de ley que se incluirán anteriormente en la evaluación del Prolegnas 2025. Por lo tanto, el proyecto de ley sobre la División de Activos», dijo Supratman, citado el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Los otros dos proyectos de ley dijeron Supratman, a saber, el proyecto de ley sobre la Cámara de Comercio e Industria (Kadin), y el proyecto de ley sobre propiedades industriales.