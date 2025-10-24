Balas perdidas aterrorizan a los residentes de Cengkareng, perforan tejas y pisos agrietados

Jacarta – Residentes en el área de Kapuk, CengkarengEl oeste de Yakarta quedó conmocionado por los hallazgos. bala perdida que penetró en el techo de la casa el jueves 23 de octubre de 2025 por la tarde. El incidente ocurrió en Jalan Berdikari I No. 20, alrededor de las 14.15 WIB.

El jefe de la Subdivisión de Información Pública de la policía de Metro Jaya, el comisionado adjunto de la policía, Reonald Simanjuntak, confirmó que había informes sobre este incidente. Actualmente el caso está a cargo de la policía de Cengkareng.

Según el testimonio de los testigos, inicialmente escucharon un fuerte sonido como el de una piedra cayendo. teja Casa. Cuando lo revisaron, resultó que las tejas estaban puestas. piso las dos casas tenían agujeros.

«Cuando el testigo comprobó, encontró un agujero en las tejas y una pequeña grieta en el suelo. Después de buscar resultó que se encontró una bala en el suelo», dijo Reonald en su declaración escrita, el viernes 24 de octubre de 2025.

Jefe de la Subdivisión de Información Pública de Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak

De repente, este descubrimiento emocionó a los residentes locales. Luego, el testigo denunció el incidente a la policía para una mayor investigación.

Hasta el momento, la policía sigue investigando el origen de la bala y quién fue el autor del disparo. No ha habido víctimas en este incidente. La policía confirmó que rastrearían la dirección del disparo para determinar de dónde provino el proyectil.

«El autor todavía está bajo investigación. Los agentes han confiscado pruebas de balas», dijo Ronald.