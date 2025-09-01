Balance comercial de la República de Indonesia de Indonesia de julio de 2025 Excedentes de US $ 4.17 mil millones, respaldados por exportaciones de aceite de palma y joyas

Yakarta, Viva – Oficina Central de Estadísticas (Bps) A través del diputado de estadísticas de distribución y servicio, informa Pudji Ismartini, balanza comercial Bienes indonesios en Julio de 2025 registro superávit ascendiendo a US $ 4.17 mil millones. Por lo tanto, ese logro estaba cumpliendo con un superávit comercial durante 63 meses En una fila desde mayo de 2020.

Detalló que las exportaciones totales de enero a julio de 2025 alcanzaron los US $ 160.16 mil millones, o un 8.03 por ciento interanual (YOY). Mientras que las importaciones en el período de enero-julio de 2025 se registraron en US $ 136.51 mil millones, un aumento del 3.41 por ciento.

Del valor total de exportación en ese período, Pudji informó que las exportaciones de petróleo y gas se registraron en US $ 7.97 mil millones, un 14.56 por ciento menos, y las exportaciones no petroleras y de gas aumentaron 9.55 por ciento a US $ 152.20 millones.

«Las exportaciones no petroleras y de gas han aumentado principalmente con el apoyo de la industria manufacturera, especialmente el aceite de palma, los bienes de joyería, así como los semiconductores y componentes electrónicos», dijo Pudji en una teleconferencia, lunes 1 de septiembre de 2025.

Acelerando la carga y la descarga de contenedores en el puerto de Tanjuk Perak

Agregó que las exportaciones en julio de 2025 se registraron en US $ 24.75 mil millones, un 9.86 por ciento interanual (interanual), en comparación con el período de julio de 2024 de US $ 22.53 mil millones.

BPS señaló que el mayor aumento en las exportaciones se produjo en productos gruesos y aceite vegetal que aumentó un 82.72 por ciento, las máquinas mecánicas y el equipo aumentaron un 69.02 por ciento, así como metales y joyas preciosos que también aumentaron 47.41 por ciento.

Mientras que de la importación de enero-julio de 2025, que ascendió a US $ 136.51 mil millones, un aumento de 3.41 por ciento, las importaciones de petróleo y gas registradas en US $ 18.38 mil millones o un 14.79 por ciento e importaciones no en aceite y gas aumentaron 6.97 por ciento a US $ 118.13 mil millones.

«El aumento de las importaciones se encuentran principalmente en bienes de capital de US $ 27.38 mil millones, un 20,56 por ciento más, con productos contribuyentes como máquinas mecánicas, equipos eléctricos, así como vehículos y sus piezas», dijo Pudji.

Además, en julio de 2025, continuó Pudji, una balanza comercial no petrolera y de gas registró un excedente de US $ 5,75 mil millones, que fue respaldado por productos de grasas y aceites vegetales, combustibles minerales y hierro y acero.

«Por otro lado, el saldo de petróleo y gas se registró con un déficit de US $ 1.58 mil millones debido a las altas importaciones de petróleo crudo y productos de petróleo», dijo.