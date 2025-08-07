Bakrie Toll Indonesia Listo para Caplok 90 por ciento de las existencias

Yakarta, Viva – Pt Bakrie Toll Indonesia (BTI) se prepara para hacer Adquisición Pt Cimanggis Cibitung Tollways (CCT) como gerente de la carretera de peaje Cimanggis -Cibitung. Este paso se lleva a cabo a través del plan de adquisición existencias y conversión cuentas por cobrar Los accionistas se convierten en nuevas acciones con valor de transacción alcanzó más de RP3.5 billones.

Leer también: IHSG SESIÓN Gané 37 puntos, 3 emisores del sector de materia prima triunfaron



En la actualidad, BTI es un propietario legal de 4 millones de acciones o alrededor del 5 por ciento del total de acciones que se colocan y se pagan totalmente en CCT. Con un valor nominal equivalente a Rp4 mil millones.

Citado de los informes de la compañía en la divulgación de información, jueves 7 de agosto de 2025, el plan de transacción tiene un valor de adquisición de acciones que alcanzan RP1 billones. BTI comprará 72 millones de acciones o equivalente al 90 por ciento de la propiedad de dos accionistas principales, a saber, PT Waskita Toll Road (WTR) y Pt Sarana Multi Infrastructure (SMI).

Leer también: JCI se debilitó furiosamente a 7,503, mira la lista de las existencias de ganadores principales



Las acciones que poseen WTR serán recaudadas hasta 28 millones de acciones o equivalentes al 35 por ciento. Mientras que las acciones de SMI son 44 millones de acciones o 55 por ciento.



Inauguración de la carretera de peaje Cimanggis-Cibitung.

Leer también: JCI cerrado para fortalecerse a 7,515, verificar las acciones en los rangos de ganador superior



Además de la compra de acciones, BTI también se hará cargo de las cuentas por cobrar propiedad de WTR y SMI a CCT. Esta cuenta por cobrar es un préstamo de accionistas otorgados a CCT con un valor principal total de Rp2.56 billones. De acuerdo con el acuerdo entre las partes, las cuentas por cobrar se convertirán más tarde en nuevas acciones de CCT a un precio de Rp1,000 por acción.

«Por lo tanto, después del plan de transacción, la propiedad de acciones de la Compañía en CCT tanto directa como indirectamente será del 100 por ciento», la declaración de BTI en el informe de su compañía, citada el jueves 7 de agosto de 2025.

Para obtener información, la carretera de peaje de Cimanggis -Cibitung fue diseñado primero para ser una parte importante de la red de carreteras de Yakarta 2 (Jorr 2) que conecta el Cibubur, Bekasi, con las regiones de Cibitung. Se espera que la existencia de este camino de peaje reduzca la congestión en los carriles principales, como el peaje Jagorawi y el camino de peaje Jakarta-Cikampek.

Además, facilite el acceso logístico desde el área industrial en Bekasi hasta el puerto y el aeropuerto y acelere la conectividad entre regiones en Jabodetabek.

El proyecto comenzó en 2006 con la determinación de la entidad comercial y la entidad comercial implementando. Sin embargo, su construcción se retrasó durante bastante tiempo debido a la adquisición de tierras y las limitaciones de financiación.

Luego, en 2016, el proyecto experimentó una aceleración en la que parte de la carretera de peaje Cimanggis -Cibitung comenzó a operar en etapas desde 2020. Esta sección se dividió en dos secciones principales, a saber, la Sección 1 (Cimanggis -Jatikarya) y la Sección 2 (Jatikarya -Cibitung), que se estiró totalmente alrededor de 26 kilómetros.