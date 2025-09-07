Bajo precio de MPV Septiembre 2025: Avanza a la última Stargazer

Yakarta, Viva – Los vehículos con tipos de vehículos o MPV bajos en múltiples usos siguen siendo el principal pilar en el mercado de automóviles de Indonesia, representa aproximadamente el 50-55% de las ventas totales de automóviles nacionales de Gaikindo.

Esto muestra que los autos familiares multipropósito como Avanza, Xpander y Ertiga siguen siendo la columna vertebral de la industria automotriz local.

Basado en la búsqueda Viva Automotive Domingo 7 de septiembre de 2025, Toyota progresa sigue siendo un ícono legendario con precio Oficial a partir de IDR243 millones en la carretera Yakarta para variantes básicas de hasta Rp280 millones para la variante más alta. Este rango de precios es flexible y responde las necesidades de varios segmentos de consumo.

Daihatsu Xenia aparece como una alternativa económica que ofrece precios de OTR en Yakarta de RP226 millones a RP281 millones. La base que parece Avanza hace que tenga sentido como una «elección de bolsillo» más «.

Mitsubishi Xpander ofrece un diseño más varonil y un espacio de cabina cómodo, con un precio oficial que comienza en RP270 millones en variantes manuales y alcanza Rp337 millones para la mejor variante CVT. La combinación de características y apariencia hace que Xpander sea más atractivo para los consumidores.

Nissan Livina presenta una sensación elegante con una combinación de características modernas similares a Xpander. Para la variante más alta, el precio oficial se registró en alrededor de RP331 millones, ofreciendo una opción de estilo diferente en clase MPV bajo.

Suzuki Ertiga sigue siendo un favorito gracias a la elección de los motores de gasolina y híbridos. La variante oficial de gasolina tiene un precio a partir de RP236.1 millones a RP270.7 millones, mientras que la variante híbrida cubre el rango de Rp274.9 millones a RP300.8 millones.

Hyundai Stargazer Ahora viene completo con varias variantes oficiales. Los precios comienzan desde IDR 258.2 millones para modelos estándar; Stargazer Cartenz RP. 269.9 millones; Stargazer X RP347.75 millones; y la variante más alta de Cartenz X Stargazer X RP361.9 millones.

Giias 2025 Visitantes Ver Hyundai Stargazer Cartenz