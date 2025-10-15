Bajo el liderazgo de Prabowo, RI se convirtió en un hacedor de historia para la paz mundial.

Jacarta – La presencia del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto en Cumbre de Paz de Gaza En Sharm El-Sheikh, Egipto confirmó su posición. Indonesia como un país activo e influyente en la lucha por la paz mundial.

Prabowo demostró que Indonesia estaba presente con medidas diplomáticas y humanitarias concretas.

El secretario del gabinete (Seskab), Teddy Indra Wijaya, explicó que en el campo de la diplomacia, Prabowo expresó constantemente su apoyo a la independencia y la paz palestinas en varios foros internacionales.

Esta postura firme refleja el compromiso de Indonesia con los principios de una política exterior libre y activa que apoye la humanidad y la justicia.

«La primera es la diplomacia. Siempre da discursos en los grandes foros internacionales, la segunda es a través de la acción real, desde que fue Ministro de Defensa hasta ahora», afirmó. Teddy, secretario del gabineteMiércoles 15 de octubre de 2025.

Según el Secretario del Gabinete, Teddy, la presencia de Indonesia en el foro refleja el creciente respeto y reconocimiento mundial de la posición de Indonesia a nivel global.

Dijo que, bajo el liderazgo del Presidente Prabowo, Indonesia ya no es sólo un espectador. Pero también se convirtió en uno de los creadores de la historia de la paz en Oriente Medio.

«Este es un momento muy importante, un día especial. Así que Indonesia, bajo el liderazgo del presidente Prabowo, no es sólo un espectador, sino que estamos aquí para participar y ser uno de los determinantes y uno de los hacedores de la historia de la paz en Medio Oriente, especialmente en Palestina», dijo.