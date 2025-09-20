¿Baim Wong se declaró en quiebra después del divorcio de Paula Verhoeven?

VIVA – Cifra Baim wongque es ampliamente conocido como actor de creador de contenido digital, nuevamente en el centro de atención pública después del surgimiento de la especulación con respecto a su condición financiera personal Paula Verhoeven. Las noticias inclinadas que circulan entre las redes sociales afirman que este artista de 40 años está experimentando una bancarrota total, que se dice que se desencadena por los impactos emocionales y financieros del proceso de ruptura del hogar.

Sin embargo, en el podcast de YouTube Denny Sumargo recientemente, Baim Wong negó firmemente la acusación, reveló que la situación era aún más estable gracias a una estrategia comercial madura.

«Lo que sea que la gente quiera decir. Si solo está lógicamente, si se declara en quiebra … Ah, no es necesario responder, hermano. ¿Qué está haciendo para responder? Si también hay pensamientos como ese», dijo Baim Wong, citando el video de YouTube Denny Sumargo, sábado 20 de septiembre de 2025.

Baim admitió que, en general, redujo una serie de gastos. Sin embargo, en términos de ingresos, se aseguró de que todavía estuviera en una condición segura. El enfoque principal ahora está recurriendo al mundo del cine, ya no solo YouTube.

«Si es económicamente global, podamos sí. Pero si está en ingresos, todavía hay. Ahora ya sabe cuál es el enfoque, ya una película», dijo Baim Wong.

«Cuando me sumerjo como productor, como director, resulta que puede exceder lo que tenemos ayer. Porque se transmite una vez, si hay muchos éxitos», agregó Baim Wong.

Este paso de diversificación ha demostrado ser efectivo. Desde que recurrió a la producción cinematográfica, Baim ha sentido una dirección más clara en su carrera. Incluso ha dibujado un plan a largo plazo hasta 2028, con proyectos que prometen ingresos significativos de la detección única.

«Entonces, después de conocer el foco, nunca hemos estado menos varias veces. Ahora incluso está planeado hasta 2028. Así que para mí es divertido, ahora mi enfoque ya está allí», dijo Baim Wong.

Esta estrategia, según él, no es una reacción impulsiva post divorciada, sino una decisión comercial que se ha planeado cuidadosamente para mantener la estabilidad financiera de su pequeña familia.

El proceso de divorcio de Baim Wong y Paula Verhoeven, que había conmocionado el universo de entretenimiento de Indonesia, había llegado al punto final en abril de 2025. La demanda por divorcios fue presentada por Baim al Tribunal Religioso del Sur de Yakarta desde octubre de 2024, después de seis años de matrimonio que originalmente se vio armonioso.

Drama-Took Place en el drama implicó serias acusaciones de ambas partes, incluida la presunta violencia doméstica (violencia doméstica), manipulación emocional e infidelidad que involucra a terceros.

El panel de jueces finalmente otorgó la demanda de Baim el 16 de abril de 2025, con una decisión indicando que los argumentos de Baim se probaron legalmente, incluida su educación de que Paula estaba involucrada en una aventura con un hombre con las iniciales NS, que supuestamente era un amigo cercano de Baim.

El juez también ordenó la custodia conjunta de sus dos hijos, Kiano y Kenzo, aunque Baim finalmente recibió la atención principal.