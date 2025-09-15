Baim Wong fue criticado por Kiano y Kenzo para filmar una película de terror

Yakarta, Viva – Baim wong De vuelta en el foco público. Esta vez no fue por su acción social, sino la decisión de invitar a sus dos hijos, Kiano y Kenzo, participó en su última película de terror titulada Sukma.

La película se trabajó a través de su propia casa de producción, Tiger Wong Entertainment, con Baim interpretando el papel de director y productor. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

En el proyecto, Kiano y Kenzo no jugaron un papel importante. Solo aparecen como jugadores de apoyo. Sin embargo, su aparición en la pantalla grande aún provocó varios comentarios de los ciudadanos.

Varios internautas consideran los pasos de Baim demasiado temprano.

«Baim, realmente invita a su hijo a disparar, aún no ese momento», escribió internautas.

También hay quienes juzgan la presencia de niños en películas de terror se sienten inapropiadas.

«¿Cómo es que siento pena verlos», dijo el ciudadano?

«A los niños como divertidos y feroces se les dice que actúen películas de terror», dijo otro.

Aun así, las opiniones que surgieron no fueron todas negativas. Algunos realmente ven esto como una oportunidad natural para los niños artísticos.

«Está bien si hay talento», escribieron los internautas.

«Los niños del artista ya están acostumbrados al bebé, es normal, es normal», continuaron los otros.

Algunos incluso juzgan al público demasiado emocionado.

«Su hijo disfrutó, disfrutó su padre, que era inquieto internautas», dijo otra cuenta.

Curiosamente, la mayoría de los comentarios positivos también destacaron el desarrollo de las habilidades de actuación de Kiano y Kenzo.

«¡Mira al hermano interino Kiano en Lembayung, y luego compuesto aquí ya es muy diferente! ¡Muy inteligente! Kenzo tampoco está perdiendo, todavía Bayik, pero entiende que al disparar no puedes mirar la cámara», escribió un fanático.

El propio Baim había dado una explicación de la participación de sus hijos. Hizo hincapié en que no había elemento de coerción en esta decisión.

«Estos niños a veces llegan a la ubicación de #sukma en las gemas. Su inocencia es disparar, y realmente quieren ser un actor para ser una experiencia divertida para ser visto. No por la coerción incluso sus propios deseos, tener que estar en #filmsukma. Si no, llorarán», dijo Baim en su carga el 27 de agosto de 2025.

Desde el divorcio de Paula Verhoeven, la custodia de Kiano y Kenzo está en manos de Baim. Esta condición hace que ambos pasen más tiempo con su padre. Aun así, todavía hay un voto de los ciudadanos que argumentan que la custodia de los hijos debería caer sobre Paula, no Baim.