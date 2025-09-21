Baim Wong dijo que su caso de divorcio con Paula hace algún tiempo influyó en la condición de salud de su padre

VIVA –Baim wong No hace mucho, apareciendo en el podcast de Denny Sumargo. En el podcast de 50 minutos, Denny Sumargo había aludido al proceso de divorcio de Baim Wong con Paula Verhouven. que está cerca de la partida del padre de Johni Wong a principios de este año.

Llamado Baim Wong, su proceso de divorcio con Paula resultó recientemente afectar el estado de salud de su difunto padre en ese momento. Dijo que el padre siempre monitoreaba noticias relacionadas con su separación de Paula.

«Así que esto es hermano, desde la separación (la despedida junto con el padre) sí, sí, el padre y vemos las noticias y de repente escuchamos las noticias del padre», dijo Baim Wong del programa de YouTube Denny Sumargo, domingo 21 de septiembre de 2025.

«¿Entonces la noticia afecta a Bokap tiene salud?» Preguntó Denny Sumargo.

«Sí, por supuesto, seguramente porque observó», respondió Baim Wong.

Cuando era niño, en ese momento Baim Wong le había pedido a su difunto padre que no viera programas de información y entretenimiento relacionados con él y Paula. Esto fue hecho por Baim para mantener la condición de salud de su padre en ese momento.

«Ya dije ‘Pah No lo vea.

Baim Wong también reveló sobre una profunda sensación de arrepentimiento porque no tuvo tiempo de resolver su problema con Paula y le mostró a su padre que su situación estaba bien.

«Así que Pas está por todas partes. Así que es rico en algo que no he resuelto primero.

Mientras tanto, cuando alude al mensaje o a la última solicitud de su difunto padre con respecto a su problema de divorcio con Paula en ese momento. Baim eligió no querer revelarlo al público por miedo a lastimar a su ex esposa.

«¿No hay una solicitud como él está ‘Papá pidiendo ayuda’ así?», Preguntó Denny Sumargo.

«No lo hagas porque las palabras son un poco malas para allí», dijo Baim Wong.

De repente, la declaración de Baim Wong inmediatamente presenta críticas de los usuarios de las redes sociales. No algunos de los internautas que cuestionaron la intención de Baim Wong, que regresaron para plantear problemas en el pasado.

«Es el que lo hizo llenar de los lak, ahora ha terminado de nuevo», sindiri netizen.

«Empiezas de nuevo», bromeó el otro.

«Juego terminado … ya no es necesario discutirlo», dijo otro.