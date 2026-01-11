¡Bailando al estilo matón, no seas como una mujer!

Jacarta – Conexión Querido Josué Y Ari Lasso aparentemente no ha terminado del todo pacíficamente. Después de separarse oficialmente, el conflicto entre los dos surgió nuevamente en el espacio público y llamó la atención de los internautas.

Dearly Joshua subió una captura de pantalla que contiene comentarios de Ari Lasso en su cuenta de Instagram. En este comentario, Ari Lasso le pidió a Dearly que borrara varias fotos en las que aparecía él mismo. En respuesta a esto, Dearly admitió que había cumplido con la solicitud. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Sin embargo, incluyó una nota objetando la actitud de su ex.

«Bien, lo borraré, pero luego no lo vuelvas a reproducir, diciendo que soy una chica vieja, estúpida, vulgar, le gusta ir y venir para borrar y reaparecer fotos», escribió Dearly, citado el lunes 12 de enero de 2026.

En la misma carga se puede ver que varios de los comentarios de Ari Lasso fueron escritos usando letras mayúsculas y signos de exclamación. Dearly también pidió que la comunicación se lleve a cabo de manera más madura si aún quedan temas sin resolver.

La cosa no terminó ahí, Dearly también reveló otras cosas que pensó que eran extrañas después de su separación. Afirmó que Ari Lasso había pedido que le devolvieran todos los objetos que le había regalado durante su relación.

«Todo el dinero, los regalos tuyos, incluso los libros que me diste en 2020, pediste que te lo devolvieran todo, lo he devuelto, ¿por qué guardas silencio?» Querido dicho.

Luego comparó esta actitud con los sacrificios que había hecho mientras estaba con Ari Lasso.

«Soy la única mujer que gastó mucho dinero en ti (Ari Lasso). No mencioné nada y mucho menos te lo pedí de vuelta cuando rompimos», agregó.

Dearly admitió que durante su relación dejó de lado muchos asuntos personales para acompañar a Ari Lasso y su familia. De hecho, dijo que había dejado de trabajar y limitado su tiempo con sus propios hijos.

«Quiero saber, ¿qué te hice mal? Todos los días no trabajaba, no iba a la oficina durante varios meses, te cuidaba, desde orinar en el orinal todas las mañanas, hasta la noche, a veces hasta la mañana, no podía esperar a ver a mi hijo, a lo sumo lo conocí por muy poco tiempo», dijo.