Baic prepara un auto nuevo específicamente para Indonesia

Yakarta, Viva – AtrásLa marca automotriz de China, que ahora es cada vez más agresiva para expandir el mercado en Indonesia, nuevamente hace un gran avance. Después de presentar una serie de modelos SUV, Baic enfatizó su compromiso de presentar productos que se adapten a las necesidades de la patria del consumidor.

En una declaración oficial, Baic dijo que estaba preparando una nueva serie BJ30 con una capacidad de siete pasajeros. Este modelo se trabaja específicamente para responder a las necesidades de las familias indonesias a las que les gusta viajar juntos.

«Lo que vamos a traer sigue siendo una máquina de hielo (motor de combustión interna), 1.5 litros de turbo «, dijo, citado Viva Automotive Miércoles 20 de agosto de 2025.

Según Dhani, la decisión de presentar un modelo de gasolina alimentado, no híbrido, basado en consideraciones de diseño y las necesidades de los consumidores locales.

«¿Por qué no usar híbrido, por lo que la batería está detrás, de modo que el espacio para poder comunicarse adicional allí, no se puede hacer», explicó.

Además, Dhani enfatizó que la demanda especial de los consumidores indonesios se convirtió en la base principal del desarrollo de este automóvil de siete asientos. El modelo será el primero en ser realizado por BAIC en formato de siete asientos.

«Entonces, la primera vez que BJ30 aún no ha existido en el mundo, para siete pasajeros y esto es puramente una solicitud del mercado indonesio», dijo.

Junto con el plan para lanzar un nuevo producto, Baic también amplió su red de servicios. La compañía acaba de inaugurar el 13º distribuidor oficial ubicado en el área estratégica de Kelapa Gading, North Yakarta.

«La apertura del concesionario Baic Kelapa Gading es parte de nuestro compromiso de acercarnos a los consumidores», dijo Dhani Yahya. Afirmó que los consumidores en Yakarta y su entorno ahora pueden alcanzar más fácilmente los servicios BAIC con estándares internacionales de calidad.

Baic New Direr en Kelapa Gading, North Yakarta