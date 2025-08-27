Bahlil trajo un grupo de Golkar al palacio, quiere ser amigable con Prabowo

Yakarta, Viva – Presidente de la fiesta Golkar Bahlil lahadalia trajo un grupo de fiesta visitado Palacio Negara, Central Yakarta el miércoles 27 de agosto de 2025.

Las observaciones de Viva en el lugar, Bahlil y su séquito compacto con un traje de fiesta amarillo Golkar llegaron a las 12:45 WIB. Hay cuatro autos Mercedes Benz Sprinter con un grupo de administradores del Partido Golkar.

Presidente del Partido Golkar Bahlil Lahadalia en Palu, Central Sulawesi

En esa ocasión, Bahlil afirmó estar en contacto con Presidente Prabowo Subianto en el Palacio del Estado.

«Hoy nosotros de los administradores de DPP del Partido Golkar hicimos una reunión amistosa con el presidente», dijo Bahlil.

Sin embargo, Bahlil no explicó en detalle sobre la reunión del Partido Golkar con el presidente Prabowo. Solo mencionó proporcionar información al país.

«Sí, asegúrese de que, como grupo de coalición que desde el principio se uniera, luchó, definitivamente apoyó, seguramente brinda buenos aportes para el país», dijo.

Presidente del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia en la oficina de DPP de la fiesta de Golkar, West Yakarta

Mientras tanto, otros administradores de DPP del Partido Golkar que también estaban presentes fueron Adies Kadir, Ahmad Doli Kurnia, Meutya Hafid, Nurul Arifin, Idrus Marham, Ace Hasan Syadzily, Wihaji, Putri Komarudin, Diah Roro Esti.

Además, también apareció Agus Gumiwang Kartasasmita, Christina Aryani, Emanuel Melkiades Laka Lena, a Airin Rachmi Diany.