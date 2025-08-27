Bahlil Tepis discutió el presidente del vice Ministro y Ministro de Hajj al reunirse con Prabowo

Yakarta, Viva – Presidente de la fiesta DPP Golkar, Bahlil Lahadalia afirmó que no hubo discusión relacionada con el viceministro de mano de obra (Wamenaker) y el ministro de Hajj al reunirse con el presidente Prabowo Subianto en el Palacio del Estado el miércoles 27 de agosto de 2025.

Leer también: Oportunidades para que Setnov sea un administrador del partido, Golkar: es senior, imposible bajo Bahlil



Bahlil conoció a Prabowo durante aproximadamente 3 horas con un grupo de administradores del partido Golkar.



Ministro de Energía y Recursos Minerales Bahlil Lahadalia en la Oficina del Ministerio de Energía y Recursos Minerales.

Leer también: Trayendo a un grupo de Golkar para encontrarse con Prabowo, Bahlil discutió MBG a la coalición política



«Hasta hoy no ha habido discusión», dijo Bahlil a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta.

Con respecto a la posición vacía de Wamenaker después de Immanuel Ebenezer alias Noel arrestado por el KPK, Bahlil enfatizó remodelación se convirtió en la prerrogativa del presidente Prabowo Subianto.

Leer también: Bahlil trajo un grupo de Golkar al palacio, quiere ser amigable con Prabowo



«Con respecto a la reorganización está el derecho prerrogativo del presidente. Golkar se entrega completamente al presidente», dijo Bahlil.

Bahlil dijo que Golkar como un partido experimentado siempre sigue el mecanismo y la constitución, además de respetar la autoridad del Presidente de la República de Indonesia.

«Y por eso para la reorganización, el levantamiento, el despido, ese es el derecho prerrogativo del presidente», concluyó.



Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Se sabe que el Parlamento y el Gobierno ratificaron oficialmente el proyecto de ley (RUU) con respecto a la Tercera Enmienda a la Ley número 8 de 2019 sobre la implementación de Hajj y Umrah.

Esta ratificación se celebró en una reunión plenaria presidida por el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Cucun Ahmad Syamsurijal, en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, martes 26 de agosto de 2025.