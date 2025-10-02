Bahlil sobre el nuevo logotipo de BPH Migas que fue reemplazado después de 22 años: simbolizar la profesionalidad

Yakarta, Viva – Agencia reguladora posterior de petróleo y gas (BPH Migas) liberar logo Solo hoy. El logotipo se considera simbolizando la cooperación y la profesionalidad.

Ministro de Recursos Energéticos y Minerales (ESDM) Bahlil Lahadalia también evaluó que el significado del logotipo fortalece el compromiso de BPH Migas en el mantenimiento de la seguridad energética. Además, BPH Migas es una parte importante de la supervisión de distribución Bbm subvencionado.

«Veo que el logotipo recién lanzado es bueno, porque simboliza la motivación, la cooperación, la unión, el continuo profesionalismo», dijo Bahlil después de asistir al lanzamiento del nuevo logotipo de BPH Migas, Yakarta, jueves 2 de octubre de 2025.

Bahlil explicó la importancia del papel de BPH Migas en la implementación de la política de BBM de un precio en Indonesia. Hasta el día de hoy, continuó, un precio de BBM ha sido válido en más de 500 puntos.

En el futuro, Bahlil confía a BPH Migas para darse cuenta de un precio del combustible dirigido a los pescadores. «Para los pescadores, se prioriza porque son una fuerza impulsora para la economía de familias, regiones, nacionales, y esto es parte del empoderamiento», dijo.

Además de desempeñar un papel en la supervisión de combustible subsidiado, Bahlil también alentó un aumento en el uso de redes de gas natural (jergas) cuya construcción podría usar los esquemas de cooperación de la entidad gubernamental y de la empresa (KBPU) o usar el presupuesto estatal y el presupuesto de gastos (APBN).



Ministro de Energía y Recursos Minerales y Presidente General del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia en el complejo del Palacio Presidencial

«Con este gas, podemos reducir la importación de gas licuado de petróleo (GLP) y con esto los precios del gas pueden ser asequibles. La diferencia es bastante significativa, puede ser un 50 por ciento más eficiente que usar GLP», dijo Bahlil.

En la misma ocasión, explicó el jefe de BPH Migas Erika Retnowati, el proceso de determinar el nuevo logotipo se llevó a cabo a través de un largo viaje.

La selección de diseño a través del concurso abierto comenzó en octubre de 2024 que involucró a 882 participantes, y los ganadores se establecieron el 2 de diciembre de 2024. Luego, BPH Migas también lanzó oficialmente el nuevo logotipo hoy, el jueves.

El logotipo reemplaza la antigua identidad que se ha utilizado desde 2003 o casi 22 años, un nuevo marcador de espíritu para enfrentar los desafíos de los tiempos. El nuevo elemento del logotipo de BPH Migas consiste en imágenes de gotas de aceite, estrellas, estrellas y líneas rojas.



Jefe de BPH Migas Erika Retnowati después de ser examinado como testigo por los investigadores de KPK en el presunto caso de corrupción de comprar y vender gas en PT PGN con PT IAE

Mientras que la filosofía de los cinco colores crea armonía entre la credibilidad, la apertura, el bienestar, la sostenibilidad y la firmeza.

En un símbolo, el logotipo de BPH Migas refleja la imagen de BPH Migas que es profesional, transparente, ecológico y firmeza para supervisar las políticas en el campo del petróleo y el gas aguas abajo a través de las tuberías.

«BPH Migas confirma el compromiso de continuar innovando, mejorando el rendimiento, desempeña un papel estratégico en la seguridad energética nacional», dijo Erika. (Hormiga)