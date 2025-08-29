Bahlil reveló los resultados del estudio del equipo técnico de refinería de petróleo portátil a Angola, ver la imagen

Yakarta, Viva – Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil lahadaliainformó los últimos desarrollos de Resultados del estudio Equipo técnico Indonesia, quien estudió la construcción de una refinería de petróleo nacional con una capacidad de 1 millón de barriles por día (BPH) en Angola.

Leer también: Dado un dongkrak, Bahlil inauguró a Laode Sulaeman para ser el director general de ESDM Oil and Gas



Después del regreso del equipo técnico que consiste en elementos de Pertamina, Lemigas, la Dirección General de Petróleo y Gas, y Skk Migas al país, Bahlil dijo que el gobierno planea construir refinería de aceite portátil que se extiende en varias regiones de la República de Indonesia.

Sin embargo, Bahlil dijo que la certeza más detallada relacionada con el plan para construir una refinería de petróleo portátil de 1 millón de barriles solo será decidida por el gobierno alrededor de septiembre de 2025.

Leer también: Stock de combustible de concha vacía, bahlil: pertamina que se fortalecerá



«Entonces, en septiembre, queremos hacer la segunda finalización», dijo Bahlil en el Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales, Yakarta, viernes 29 de agosto de 2025.



Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

Leer también: Bahlil trajo un grupo de Golkar al palacio, quiere ser amigable con Prabowo



El propio Bahlil había revelado previamente la tarea del equipo técnico, que no era solo estudiar la construcción de refinerías nacionales de petróleo con una capacidad de 1 millón de BPH.

Sin embargo, también fueron asignados para contener un plan para construir instalaciones de almacenamiento de petróleo crudo, con una capacidad de almacenamiento durante 21 días.

Relacionado con si Pertamina se confiará nuevamente para trabajar en el proyecto de refinería como antes, Bahlil enfatizó que el gobierno abrirá todas las opciones para encontrar lo mejor.

«Ambas opciones existen. Ya sea pertamina o mezcla o con el sector privado», dijo.

Para obtener información, Bahlil había detallado previamente que hasta ahora, había 16 puntos de candidatos para la ubicación de la nueva refinería de petróleo que se construirá. Algunas de las ubicaciones incluyen propagación en las regiones de Kalimantan, Java, Sulawesi, Maluku, a Papua.