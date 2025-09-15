Bahlil recuerda a los cuadros de Golkar en el DPR-DPRD para mantener la actitud: somos los representantes del pueblo

Yakarta, Viva – Presidente de la fiesta GolkarBahlil Lahadalia preguntó todos sus cuadros en RPD o DPRD Varias provincias para mantener actitudes, palabras y acciones hacia la gente. Porque, según él, cada representante de las personas en el nivel central o en las regiones siempre debe ajustar la apariencia y no excesiva.

Leer también: El Ministro de Finanzas, Purbaya, descargó acusaciones de juegos de impuestos especiales de cigarrillos, mencionados sobre impuestos especiales falsos



Bahlil reveló esto después de abrir los miembros de las actividades de orientación técnica (BIMTEK) de la facción Provincial y Regency/City Golkar Party en 2025, titulada «Mejora de la profesión de los miembros de la Compilación del Partido Golkar para llevar a cabo sus roles, deberes y funciones como representantes de la gente».



Presidente del Golkar DPP, Bahlil Lahadalia junto con un grupo de Palacio Sambangi Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Leer también: Ministro de Asuntos Interiores Apreciación de la Comisión II del apoyo para mejorar el desempeño del Ministerio del Interior de TA 2026



«Le pido a todos los miembros del Parlamento desde la facción de Golkar que sean buenos en palabras, acciones, apariencias deben ser capaces de ajustar. Aunque estamos seguros de que hay más habilidades, hay aquellos cuyas habilidades también están a continuación, o algunas son simples. Pero nosotros, como funcionarios, debemos poder ajustar que representamos a la gente», dijo Bahlil a los periodistas del hotel Pullman, West Jakarta, citado en el martes, el martes, 2025.

También consideró la importancia de la consolidación y la comprensión entre los miembros de la facción en la vigilancia de los programas gubernamentales, así como la lucha por las aspiraciones. público.

Leer también: La estrategia de PT IWIP capacita a la comunidad y construye la economía alrededor del área industrial



«Esta es la parte más importante, la consolidación y también construir una comprensión para proteger los programas gubernamentales y, al mismo tiempo, luchar por las aspiraciones de las personas en los niveles inferiores», dijo.

Bahlil agregó que los cuadros deben ser sensibles a los sentimientos de la comunidad. Le pidió a los cuadros de Golkar que mantuvieran sentimientos sobre la actitud hacia el público.

«Sí, he dicho que en una sociedad como esta, Golkar debe volver a ser sensible. Debe ver a nuestros hermanos a continuación», dijo Bahlil.

«Si alguien transmite aspiraciones, se encuentra. Se cumple, porque después de todo representamos a la gente», agregó.

Bahlil también quiere que cada presupuesto asignado a través de políticas regionales esté realmente orientada a los intereses de las personas.

«También solicité que supervisar cada presupuesto asignado a través de políticas regionales esté realmente orientado a la gente», dijo Bahlil.