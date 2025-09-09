Bahlil recolectó miembros de la facción del Partido Golkar en el DPR, ¿qué pasa?

Yakarta, Viva – Presidente de la fiesta Golkar, Bahlil lahadalia Reúna a los administradores y miembros de DPP DPR RI La facción del Partido Golkar en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, el martes 9 de septiembre de 2025.

Basado en la observación de Viva en el lugar, Bahlil llegó al complejo parlamentario alrededor de 15.33 WIB. Él dijo, habrá reunión La rutina en poder de la facción Golkar esta tarde.

Mientras tanto, varios administradores de los miembros de la facción de Golkar habían llegado antes de incluir al viceministro de Comercio (Wamendag) Dyah Roro Esti, Viceministro de Protección de Trabajadores Migrantes Indonesios (Wamen P2MI) Christina Aryani.

Luego, miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes Xi Melchias Marcus Mekeng, Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes X, Hetifah Sjaifudian, y presidente de la facción del Partido Golkar del Parlamento Indonesio M. Sarmuji.

«Hay una reunión de rutina ordinaria con la facción Golkar», dijo Bahlil a periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta.

Cuando se le preguntó si la reunión también se discutió sobre los escaños del Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora) que todavía está vacío, Bahlil negó.

Bahlil presentó la cuestión de un escaño ministerial al presidente indonesio Prabowo Subianto como titular de los derechos prerrogativos.

«Esa es la autoridad prerrogativa del presidente», explicó.