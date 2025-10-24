Bahlil quiere que se detengan los informes de memes sobre él mismo: no los prolonguen más

Jacarta – Presidente General del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia pidió su propio informe sobre este asunto. memes en las redes sociales (redes sociales) para ser detenido. Admitió que había convocado al secretario general de Golkar, Sarmuji, para que diera instrucciones a estos cuadros.

«Se lo diré al Secretario General más tarde. Ayer llamé al Secretario General, esta mañana. El Secretario General intentó llamar a nuestros hermanos y hermanas menores. Sí, por supuesto que también son humanos, ¿verdad? Entonces, sí, debe haber un sentido de espontaneidad, sí. Sólo humanidad, en realidad. Pero más tarde preguntaré, detente», dijo Bahlil en el Palacio de Yakarta, el viernes 24 de octubre de 2025.

Ministro EMR Dijo que las cuentas de redes sociales que lo insultaron ya se habían disculpado. Mencionó a Allah SWT, quien definitivamente perdona a las personas cuando se disculpan. Como es sólo humano, dijo Bahlil, no puede exceder la naturaleza divina.

«Entonces, si Dios quiere, llamaré a mis hermanos menores. El ala de la organización, ya. Si los que se han disculpado, ya lo han perdonado. No lo alarguemos. Pero no otra vez. Sí, brindamos una buena educación a la gente de la nación», dijo.

El presidente general del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia, en la oficina del PPD de Golkar

Se sabe que decenas de cuentas de redes sociales son sospechosas de estar difundidas. calumnia y se informó a la Agencia de Investigación Criminal de la Policía sobre discursos de odio contra el presidente general del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia.

Las capturas de pantalla de publicaciones que se consideran ofensivas son prueba de ello. Así lo reveló el vicepresidente del Consejo Asesor del LBH AMPI (Ejército Juvenil Reformista de Indonesia), Steven Izaac Risakotta. En total, hay 30 cuentas de redes sociales sospechosas de difundir discursos de odio y calumnias contra Bahlil.

«Vinimos aquí con el objetivo de informar que varios medios incluyeron el nombre de nuestro presidente general, en este caso el Ministro de Energía y Recursos Minerales, Sr. Bahlil Lahadalia. Casualmente también es supervisor del Ministerio Público de AMPI», dijo en la Unidad de Investigación Criminal de la Policía, el lunes 20 de octubre de 2025.