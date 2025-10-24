Bahlil promete incentivos para las empresas que construyen plantas de etanol en Rhode Island

Jacarta – El Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, prometió incentivos para empresas constructoras fábrica etanol en Indonesia, para apoyar el plan obligatorio de bioetanol del 10 por ciento (E10) en 2027.

Lea también: B50 listo para ser lanzado en 2026, Bahlil: la prueba está a punto de ser definitiva



Lo expresó en la ceremonia de conmemoración del 80º Día de la Minería y la Energía, que se celebró en Monas, en el centro de Yakarta.

«Tiene que haber incentivos. Podría haber una exención fiscal, entonces el mercado estará ahí», dijo Bahlil, el viernes 24 de octubre de 2025.

Lea también: Un año de impacto: EBT es un verdadero paso hacia una Indonesia energéticamente independiente





Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia

Incluso admitió que existía la posibilidad de que vinieran inversores de Brasil y construyeran la fábrica de etanol. Sin embargo, Bahlil dijo que esto aún está en etapa de discusión, luego de la firma de un memorando de entendimiento entre los gobiernos de Indonesia y Brasil.

Lea también: Más popular: Nuevo Hyundai listo para ordenar, el etanol no daña los motores y electrificación del Nissan X-Trail



«Anoche, cuando firmamos, lo discutimos. Hay una gran posibilidad (de que los inversores de Brasil levantarse fábrica de etanol)», afirmó Bahlil.

En un esfuerzo por implementar el E10 en 2027, Bahlil estima que la necesidad de materias primas de etanol alcanzará los 1,4 millones de kilolitros (KL).

Porque construir una fábrica de etanol en Indonesia, ya sea de yuca, maíz o caña de azúcar, es realmente necesario. De modo que en el futuro Indonesia no necesitará importar etanol para satisfacer la necesidad obligatoria de E10.

«Y esto también creará muchos empleos para la comunidad agrícola. Debe haber un proceso, mecanización, tecnología, pero esto es para que la economía regional pueda crecer. Una vez que esté plantado, terminado, construiremos la fábrica de etanol», dijo Bahlil.

Bahlil reveló anteriormente que lo más probable es que se construya una fábrica de etanol elaborado a partir de caña de azúcar en Merauke, Papúa del Sur. Mientras tanto, el gobierno todavía está diseñando la planta de etanol elaborado a partir de yuca.

«Planeamos satisfacer nuestras necesidades de etanol a nivel nacional», afirmó.