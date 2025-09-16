Bahlil pide a las estaciones de servicio privadas que colaboren con el gobierno que supere la escasez de combustible

Yakarta, Viva – Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM), Bahlil lahadalia habló sobre escasez Bbm en un número Estación de servicio privada.

Bahlil explicó que el gobierno había dado Cuota de importación Más que suficiente para las estaciones de servicio privadas. También enfatizó que el tema de la escasez de combustible porque no se le dio una cuota de importación era incorrecta.

«Entonces, así, ya he dicho varias veces con respecto a las estaciones de servicio privadas. Primero, la estación de servicio privada recibió una cuota de importación del 110 por ciento en comparación con 2024», dijo Bahlil a los periodistas del Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, citado el martes 16 de septiembre de 2025.

«Esto está claro, sí, hemos dado una cuota de importación del 110 por ciento. Por lo tanto, no es muy apropiado si decimos que la cuota de importación no se da», continuó.

Por ejemplo, Bahlil dijo que si una empresa recibió una cuota de importación de 1 millón de kilolitros en 2024, entonces en 2025 la cuota se convirtió en 1.1 millones de kilolitros.

Con respecto a la acción que todavía estaba vacía cuando la cuota de importación era correcta, Bahlil también sugirió que las estaciones de servicio privadas funcionen juntas Pertamina.

«¿Por qué? Porque esto está relacionado con la vida de muchas personas. Las ramas industriales con respecto a la vida de muchas personas aún deben ser controladas por el estado. Entonces, ¿qué? Todo está bien», explicó.