Bahlil obtuvo una señal de honor, Golkar tocó la dedicación y la contribución real a Indonesia

Yakarta, Viva -Presidente, Prabowo Subianto, otorgó las señales y señales de honor a 141 cifra nacional al ajardinar el 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia. La ceremonia estatal tuvo lugar en el Palacio del Estado, Yakarta, el lunes 25 de agosto de 2025 de la mañana.

Leer también: Cerrado al público, Bahlil dijo que los metales terrestres rara vez serán administrados por la Agencia Industrial Mineral



Al evento también asistieron las filas de ministros, líderes de instituciones estatales y figuras políticas que desempeñaron un papel en el desarrollo nacional.

Entre los ganadores del premio, había una serie de figuras importantes como el Presidente del Parlamento Indonesio, Puan Maharani, presidente de la MPR indonesia, Ahmad Muzani, presidente del DPD Sultan Bachtiar Najamudin, así como el Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM) Golkar, Bahlil lahadalia.

Leer también: Legislador de Golkar: Israel usa el hambre en Gaza como una herramienta de guerra, ¡el mundo debe actuar!





Prabowo dio honores a 141 cifras y funcionarios Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

La adjudicación de los servicios fue bienvenida positivamente por los cuadros del Partido Golkar.

Leer también: Bahlil enfatizó que Golkar estaría en contra de los partidos que perturbaron al gobierno de Prabowo-Gibran



Vicepresidente del Partido Golkar DPP en el campo de las políticas públicas, Idrus MarhamEvaluar la apreciación de Bahlil es una forma de reconocimiento estatal del trabajo y la contribución real que se inscribió mientras llevaba a cabo el mandato como ministro, además de dirigir el partido de Banyan.

«Dar servicios y honor del presidente Prabowo a Bung Bahlil es un reconocimiento de la dedicación y la contribución real que ha dado», dijo Idrus en una declaración escrita recibida el lunes 25 de agosto de 2025.

Idrus afirmó que el premio no era solo un símbolo, sino la validación del arduo trabajo e integridad mostrados por Bahlil en medio de la dinámica política y el gobierno.

La apreciación esencial es una reunión entre expresiones de creencias y actitudes críticas, nacidas del reconocimiento objetivo de la fuerte igualdad de motivación, ideas, ideas, pensamientos y pensamientos, entre aquellos que lo aprecian, que lo reciben y que sienten los beneficios.

El premio es una prueba de alguien que con todas las formas de conciencia presta más atención al rendimiento público, los logros de la nación y el estado, mucho más allá de lo que piensa sobre sus logros.

Según él, Bahlil logró demostrar su valía como una figura joven que pudo dirigir uno de los partidos políticos más grandes del país mientras realizaba el mandato como ministro en el gabinete rojo y blanco.

«Este es un hito importante para que el público crea cada vez más que Bung Bahlil puede liderar y continuar haciendo una contribución positiva. Este título puede eliminar todas las dudas a la figura de nuestro cetum», dijo Idrus.

Idrus también destacó que la crítica que había sido dirigida a Bahlil era en realidad un gatillo para trabajar más duro. «La crítica se usó como energía para dar a luz al trabajo real para la nación. Los resultados ahora están demostrados por el premio que recibió», dijo Idrus.

Además, Idrus recordó la importancia de apoyar figuras jóvenes que tienen una gran capacidad, incluido Bahlil, que todavía tiene menos de 50 años. Según él, el apoyo brindado debe ser en forma de crítica constructiva, no un ataque basado en el odio.



Presidente del Partido Golkar Bahlil Lahadalia en Palu, Central Sulawesi

«Un líder joven como Bung Bahlil necesita aportes objetivos para continuar desarrollándose, no una acusación debilitada. Debemos proporcionar espacio para que la generación más joven demuestre sus habilidades», dijo Idrus.

Además de apreciar la apreciación de Bahlil, Idrus enfatizó que el Partido Golkar estaba totalmente comprometido a apoyar la agenda de la agenda de Prabowo Subianto -Bibran Rakabuming Raka. Dijo que Golkar está listo para convertirse en la primera guardia para proteger la visión del desarrollo y garantizar que el programa gubernamental realmente toque a la comunidad en la base.

«Golkar siempre es consistente en el camino del desarrollo nacional. Bajo el liderazgo de Bung Bahlil, queremos garantizar que la visión del presidente y el vicepresidente se realice realmente, especialmente en el campo de la economía de las personas, la energía y el desarrollo sostenible», dijo.