Bahlil no ha otorgado permiso a Freeport para operar dos minas que no se vieron afectadas por deslizamientos de tierra, esta es la razón

Jacarta – Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia admitió que su partido no había dado permiso al PT puerto franco Indonesia (PTFI) para volver a operar el área mío subterráneo (subterráneo) en el área de Grasberg, que no se vio afectada corrimiento de tierras.

Porque, desde el deslizamiento de tierra en septiembre de 2025, la producción minera subterránea en el área de Tembagapura de Grasberg Block Cave (GBC), Mimika Regency, Papúa Central, todavía no está operativa hasta la fecha.

Sin embargo, la terminación operacional Esto también lo experimentaron otras minas subterráneas, a saber, Deep Mill Level Zone y Big Gossan, aunque ninguna sufrió deslizamientos de tierra ni se vio afectada en lo más mínimo por el incidente.

«Así que hay una parte (de la mina) que no tiene nada que ver con el desastre (deslizamiento de tierra), ahora esto es lo que se está haciendo para determinar cómo podemos producirlo», dijo Bahlil en el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Yakarta, el lunes 10 de noviembre de 2025.



La mina a cielo abierto de Grasberg ha sido excavada por PT Freeport Indonesia. Ahora las operaciones de Freeport se centran en la minería subterránea.

Mientras tanto, con respecto al destino de las operaciones mineras que colapsaron, Bahlil dijo que el propio Freeport no podía hacer nada más que estudiarlo más a fondo. «Así que en realidad hay dos minas allí. En la parte afectada por el desastre, todavía no hemos hecho ningún movimiento, mientras estudiamos», dijo.

Bahlil admitió que la iniciativa de Freeport de volver a operar áreas mineras que no se vieron afectadas por deslizamientos de tierra fue de hecho muy importante para la sostenibilidad del negocio de fundición de Freeport en Gresik, Java Oriental.

Al mismo tiempo, manteniendo los movimientos económicos regionales y nacionales. Porque si estas minas no están operativas, los ingresos estatales y regionales, las finanzas de las empresas e incluso el destino de los empleados también se verán afectados.



Mina subterránea Grasberg Block Cave.

Sin embargo, Bahlil admitió que no podía confirmar cuándo su partido daría permiso a PTFI para volver a operar las dos minas. Solo dijo que actualmente su grupo todavía estaba esperando el informe de inspección y evaluación del equipo ESDM, que había sido enviado previamente al lugar.

«Ahora nuestro equipo sigue ahí. Por eso no me atrevo a hablar en profundidad, porque nuestro equipo no nos ha dado ningún informe», dijo Bahlil.

«Como no podemos utilizar plazos y objetivos de tiempo, entonces no trabajamos adecuadamente, será peligroso. Porque esto es (una cuestión de) vidas, y tenemos que tener mucho cuidado con esas vidas», dijo.