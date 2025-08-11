Bahlil mostró PNBP ESDM Translucent RP. 138.8 billones, aludiendo al presupuesto adicional

Yakarta, Viva – Ministro ESDM, Bahlil lahadalia Informe, la realización de los ingresos estatales que no son de taxis (PNBP) Donado por el sector ESDM al Tesoro estatal, ha penetrado la cifra de RP 138.8 billones o 54.5 por ciento del objetivo 2025 de RP 254.5 billones.

Detalló, el sector Minerba Todavía dominando la contribución de las donaciones al Tesoro del Estado, con la realización de RP 74.2 billones. Entonces, el próximo sector es el sector petróleo y gas Con una contribución de RP 57.3 billones, otros sectores contribuyeron con Rp 6.2 billones y el nuevo sector de energía renovable (EBT) con una contribución de RP 1.09 billones.

«Por lo tanto, se ha alcanzado este total de 138.8 billones de RP. Imagine, en medio de la agitación de los precios del petróleo y el carbón que cayeron, pero debemos continuar tratando de alcanzar los 254.5 billones de Rp», dijo Bahlil en una conferencia de prensa ‘rendimiento de rendimiento del sector ESDM I-2025’, en el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Jakarta, lunes, agosto de 11, 2025.

[Ministrodepersonasconmínimo-ResourcesBahlillahadaliainapressConferencenceEtministryOfenergyymineralResourcesJakartamondayMay262025[menteriesdmbahlillahadaliadalamkonferensipersdikementeriAsdmkartasenin26mei202555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555[MinisterofEnergyandMineralResourcesBahlilLahadaliainapressconferenceattheMinistryofEnergyandMineralResourcesJakartaMondayMay262025[MenteriESDMBahlilLahadaliadalamkonferensipersdiKementerianESDMJakartaSenin26Mei2025 Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

Afirmó que el presidente Prabowo le había ordenado, por lo que PNBP del sector ESDM no debería caer. «Entonces el presidente nos dio un objetivo, no para bajar PNBP. ¿Cómo lo haces? El ministro se encarga de él», dijo.

Bahlil explicó, desde el objetivo PNBP del sector ESDM que ascendió a Rp 254.5 billones en 2025, su contribución se registró en el 10-12 por ciento de los ingresos estatales totales. Esto no incluye impuestos y otros ingresos en el sector ESDM, que puede totalizar el 15 por ciento de los ingresos estatales.

«Entonces, este ESDM es una de las claves de cómo el estado puede obtener ingresos, y al mismo tiempo ejecutar el mandato del artículo 33», dijo Bahlil.

Sin embargo, aunque se ha demostrado que se ha convertido en uno de los mayores contribuyentes al efectivo y los ingresos estatales, Bahlil enfatizó que el Ministerio de Energía y Recursos Minerales nunca ha pedido presupuestos adicionales. Aunque Bahlil también tuvo la oportunidad de insinuar al Ministro de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, relacionado con el asunto del presupuesto adicional para el Ministerio de Energía y Recursos Minerales.

Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, en el evento convexo 2025 IPA, Ice BSD, Tangerang, Banten, miércoles 21 de mayo de 2025 Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

Porque aunque admitió que el Ministerio de Energía y Recursos Minerales nunca había pedido un presupuesto adicional, Bahlil esperaba que el Tesorero del Estado entendiera las condiciones por las que el Ministerio de Energía y Recursos Minerales tenía que luchar para lograr el objetivo de los ingresos estatales del sector ESDM.

«Por lo tanto, ha sido una realización del 54.5 por ciento (desde el objetivo de 2025). Pero aún no pedimos un presupuesto. Si no nos damos, no preguntamos. Pero si no nos damos también, significa que no nos conocemos a nosotros mismos», dijo.