Bahlil llamando a la gerencia comunitaria de petróleo produjo RP. 2.5 millones por día

Yakarta, Viva – Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil lahadalia decir, pozo de petróleo gente que generalmente es un pozo de aceite viejo y no una nueva fuente de aceite, tiene Volación de dinero alcanzó Rp 2.5 millones por día.

Esto fue revelado por Bahlil en una conferencia de prensa ‘Logro de rendimiento del sector del sector ESDM I-2025, que se celebró en el Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales, Yakarta.

«Así que los pozos han existido desde antes de la independencia de Indonesia. Han estado trabajando, solo hasta ahora (su estado) ilegal», dijo Bahlil en el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Yakarta, lunes 11 de agosto de 2025.

«Incluso fueron perseguidos por los elementos de las autoridades, lo siento mucho por los que eran la gente», dijo.

Por lo tanto, a través de la regulación ministerial (Permen) de ESDM número 14 de 2025 con respecto a la cooperación de la gestión de las áreas de trabajo (WK) para aumentar la producción de petróleo y gas, Bahlil explicó que el manejo de pozos de petróleo comunitario se llevó a cabo con una serie de objetivos.

Entre otras cosas, a saber, reducir los impactos ambientales, la seguridad y los problemas sociales, y aumentar la producción de petróleo y los ingresos estatales. Bahlil se aseguró de que más tarde la producción de pozos petroleros administrados por esta comunidad pudiera comprar por Pertamina.

Explicó que uno bien administrado por la comunidad podría absorber hasta 10 trabajadores, mientras que el número de pozos comunitarios en Indonesia alcanzó los 25,000-33,000 pozos. Es decir, los pozos de petróleo comunitario pueden absorber 250,000-330,000 trabajadores.

[dok. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

«Un pozo puede ser 3 barriles mínimos por díaUn barril es de 159 litros. 159 litros multiplicados por 3 veces el precio de ICP es inferior al 20 por ciento. Ese es el dinero que circula en la gente «, dijo Bahlil.

«Entonces, en un pozo, el dinero por día en circulación es un mínimo de Rp 2.5 millones de un pozo», dijo.