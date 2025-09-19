Bahlil garantiza que los precios del combustible en estaciones de servicio privadas se establezcan después de las importaciones a través de Pertamina

Yakarta, Viva – Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia afirmó, precio de combustible en la estación de servicioEstación de servicio privada Como BP, Exxon Mobil, Vivo y Shell, no aumentó el alias estable.

Esto se confirmó después de un acuerdo para importar acciones de combustible adicionales a través de PertaminaDe los resultados de la reunión celebrada por Bahlil junto con los empresarios de las estaciones de servicio privadas.

«Estable, los precios no tienen aumentos», dijo Bahlil en Yakarta, viernes 19 de septiembre de 2025.

Ministro de Energía y Recursos Minerales Bahlil Lahadalia en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta

Según él, el precio del combustible estará de acuerdo con el precio mundial del precio del crudo indonesio (ICP). Donde el precio de ICP se registra actualmente en US $ 66.07 por barril.

Bahlil también invitó a la gestión de las estaciones de servicio privadas para discutir el negocio a la empresa (B2B) con Pertamina, sobre la compra de acciones de importación de combustible adicional en cuestión.

Bahlil había declarado previamente que las estaciones de servicio privadas habían acordado comprar acciones de combustible adicionales, con un esquema de importación a través de Pertamina. «Están de acuerdo, y de hecho deben aceptar comprar, colaborar con Pertamina», dijo Bahlil.

Como resultado del acuerdo, las estaciones de gasolina privadas presentaron varias condiciones en el esquema de importación adicional de combustible a través de la colaboración con Pertamina. Entre otras cosas, el combustible comprado es un combustible puro (base de combustible), que luego se mezclará en los respectivos tanques de la estación de servicio.

Luego, las estaciones de servicio privadas también presentaron una encuesta con la compra de acciones de combustible, así como la transparencia del precio de compra.

«Por lo tanto, el esquema de importación adicional a través de Pertamina no es una puerta, porque debe organizarse teniendo en cuenta que este problema de combustible se refiere a la vida de muchas personas», dijo.

Para obtener información, Pertamina Patra Niaga todavía tiene una cuota de importación restante del 34 por ciento o alrededor de 7,52 millones de kilolitros, lo cual es suficiente para cumplir con la asignación adicional para las estaciones de servicio privado hasta diciembre de 2025 hasta 571,748 kilolitros.