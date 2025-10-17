Bahlil garantiza que el petróleo de los pozos populares se compre a precios al contado

Jacarta – Ministro de Energía y Recursos Minerales Bahlil Lahadalia garantiza certeza precio compra de resultados de producción Bueno aceite gente. El gobierno también organizará las actividades mineras petroleras del pueblo para que operen de manera segura, sostenible y de acuerdo con las regulaciones.

Según Bahlil, para que esto suceda y al mismo tiempo proporcionar garantías económicas adecuadas, el gobierno ha establecido un plan para comprar la producción de petróleo de la población.

«El gobierno quiere garantizar que las actividades petroleras de la gente continúen, pero deben ser ordenadas y cumplir con las regulaciones. Con un precio de compra del 80 por ciento del precio del crudo de Indonesia (ICP), la gente aún obtiene una ganancia decente, mientras que el Estado puede controlar que estas actividades cumplan con las regulaciones», dijo Bahlil en Musi Banyuasin, Sumatra del Sur, citado el viernes 17 de octubre de 2025.

Explicó que la política de precios de compra del 80 por ciento del ICP fue un esfuerzo del gobierno para incentivar minero la gente opera bajo el paraguas de la ley y las reglas oficiales. Es decir, según lo regulado en el Reglamento 14 de 2025 del Ministro de Energía y Recursos Minerales.



Ilustración de un pozo de petróleo Foto : ENTRE FOTOS/Yusuf Nugroho

Este paso proporciona seguridad a los mineros, que anteriormente admitieron que dudaban a la hora de operar. «En el pasado teníamos miedo de hablar (de minería), ahora nos hemos calmado porque el gobierno intervino directamente y proporcionó una solución. Estamos dispuestos a seguir las reglas», dijo Anita, una de las representantes de los mineros comunitarios, durante un diálogo con Bahlil.

Bahlil enfatizó que el acuerdo no sólo estaba orientado a aumentar el valor económico para la sociedad, sino también a la seguridad laboral y la preservación del medio ambiente. También pidió a los gobiernos regionales, BUMD y SKK Migas fortalecer la coordinación en asistencia técnica y administrativa a los mineros.

«Si todas las partes trabajan juntas, la sociedad prosperará y el país se beneficiará. Éste es el espíritu del apoyo del gobierno a los pequeños», enfatizó Bahlil.

A través de la implementación de estas nuevas regulaciones y la certeza de compras a precios razonables, el gobierno espera que las actividades petroleras de la gente puedan contribuir significativamente a la energía nacional y al mismo tiempo aumentar la extracción de petróleo y gas de Indonesia. (Hormiga)